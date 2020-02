vor 34 Min.

Lauinger Berufsschule: Lernfabrik 4.0 gegen den Fachkräftemangel

Landrat Leo Schrell eröffnet in Anwesenheit zahlreicher Gäste aus Wirtschaft, Politik und Behörden eine Lernfabrik 4.0 an der Staatlichen Berufsschule Lauingen.

Von Horst von Weitershausen

Die Herausforderungen in der beruflichen Ausbildung für die Fachkräfte von morgen werden immer anspruchsvoller, weshalb sich auch die Berufsschulen diesen Anforderungen auf dem Weg der fortschreitenden Digitalisierung stellen müssen. Aus diesem Grund wurde an der Staatlichen Berufsschule Lauingen realitätsnah und praxisorientiert eine „Lernfabrik 4.0“ offiziell in Betrieb genommen.

„Ein weiterer wichtiger Meilenstein in der beruflichen Ausbildung von jungen Menschen an der Berufsschule in Lauingen wurde hier errichtet“, sagte Landrat Leo Schrell bei der offiziellen Einweihung des Exzellenzzentrums, in das der Landkreis rund 560000 Euro investiert habe.

Im Exzellenzzentrum kommt komplexe Computertechnik zum Einsatz

Herzstück dieses Exzellenzzentrums ist die Darstellung einer Industrieproduktionsstraße 4.0 im Kleinen, bei der Roboter und komplexe Computertechnik zum Einsatz kommen.

Anschaulich vermittelt wurden den zahlreichen Gästen bei der Eröffnung die Inhalte der Digitalisierung, indem Landrat Leo Schrell im Webshop eine personalisierte Powerbank bestellte, die wenige Minuten später zur Auslieferung bereit stand. Die Powerbanks werden dabei nach individuellen Kundenwünschen hergestellt, zum Beispiel mit unterschiedlich farbigen Gehäusen. Dafür sind intelligente Sensoren und Robotertechnik in der Produktion der Lernfabrik 4.0 im Lauinger Exzellenzzentrum im Einsatz.

Die beiden Landtagsabgeordneten Georg Winter und Johann Häusler arbeiteten anschließend jeweils mit einer Virtual-Reality-Brille, während die Vertreter der zuständigen Stellen, Andreas Lenz, Leiter des Geschäftsbereichs Umwelt und Technik an der BVS, Marc Lucassen, Hauptgeschäftsführer der IHK Schwaben, Volker Zimmermann, stellvertretender Hauptgeschäftsführer der HWK Schwaben, interaktiv mit dem kollaborativen Roboter verbunden waren.

Die Lauinger Bildungseinrichtung ist eine der wenigen mit einer Smart-Factory-Anlage für Ausbildungszwecke. „Wir sind stolz, eine solch fortschrittliche Anlage im Landkreis zu wissen, an der unsere zukünftigen Facharbeiter so bestens auf die digitale Zukunft vorbereitet werden“, so Landrat Leo Schrell in seinen weiteren Ausführungen.

415.000 Euro hat der Freistaat für die Berufsschule bereitgestellt

Mit einem durchdachten, plausiblen und zukunftsweisenden Konzept habe die Berufsschule Lauingen den Zuschlag für das Exzellenzzentrum und die damit verbundenen Förderungen bekommen, berichtete der Landrat weiter. So seien vom Freistaat Bayern aus den Förderprogrammen „Exzellenzzentrum“ und „Integrierte Fachunterrichtsräume“ insgesamt 415.000 Euro bereitgestellt worden.

Diese hohe staatliche Förderung stellt nach den Worten des Landrats eine Investition in die zukunftsorientierte Ausbildung junger Menschen in der Region sowie die nachhaltige Sicherung des Berufsschulstandortes in Lauingen sicher.

Schulleiter Gottfried Göppel erklärte zudem: „Mit dem Einzug der Digitalisierung in alle Ausbildungsberufe der Lauinger Berufsschule, musste auch das Lehrequipment zwingend entsprechend dafür aufgestellt werden, weshalb auch die Anforderungen an die Lernfabrik 4.0 sehr vielfältig waren“.

Die neue Hardware bietet ein komplettes Qualifizierungskonzept

Außerdem habe die Schule im Rahmen dieses Projektes ein multifunktionales Raumkonzept umsetzen können. Der Schulleiter erklärt dazu weiter: „Der Einbau eines Deckensystems und eines flexiblen Möbelprogramms ermöglicht, den Raum innerhalb kürzester Zeit umzubauen und auch unterschiedliche Themenschwerpunkte in ein und demselben Raum zu unterrichten.“

Die nunmehr zur Verfügung stehende Hardware biete ein komplettes Qualifizierungskonzept. Ergänzend zur Anlage habe die Schule die passende Software, Lernprogramme, didaktische Unterlagen und Fortbildungen erhalten und könne somit durchgängig von den Grundlagen bis hin zu anspruchsvollen Wirtschaft 4.0-Themen die vorgegebenen Lerninhalte vermitteln.

Im Bereich der Robotik seien kollaborative Roboter ausgewählt worden, die sich durch ihre intuitive Bedienung und das bereits vorhandene E-Learning-Angebot auszeichnen, ergänzte der kommissarische Fachbetreuer des Fachbereichs Elektrotechnik, Rainer Müller.

„Für die Zukunft ist angedacht, dass das Exzellenzzentrum neben dem Schulbetrieb auch für Weiterbildungen von Facharbeitern mittelständischer Unternehmen und der Lehrerfortbildung dient“, ergänzte die stellvertretende Schulleiterin Anja Behnke.

Lesen Sie auch:

Themen folgen