Lauinger Büchereiteam bekommt Verstärkung

Einige Angebote der Lauinger Bücherei sind bis auf Weiteres nicht nutzbar. Auch ein Jubiläum gibt es in diesem Jahr.

Die Lauinger Stadtbücherei hat Verstärkung erhalten: Seit dem 1. Februar gehört Dipl.-Betriebswirtin Eva-Maria Rößle zum Team von Büchereileiterin Heidi Hüll und Mitarbeiterin Simone Frieß. Sie wurde von Bürgermeisterin Katja Müller herzlich willkommen geheißen. Nachdem die Bibliotheken am 8. März ihren Ausleihbetrieb wieder aufnehmen durften, startet das Büchereiteam durch und ist froh, die Leserinnen und Leser wieder persönlich zur Ausleihe begrüßen zu dürfen, heißt es in einer Pressemitteilung.

Über mehrere Wochen hinweg fand der Betrieb über einen Bringdienst und als „Call & Collect“-Service statt. Durch die Verstärkung des Teams kann die Bücherei auch am Freitagnachmittag wieder geöffnet werden. „Darüber bin ich sehr froh, denn nicht nur von den erwachsenen Lesern wird die Bücherei als unverzichtbar gesehen, gerade für unsere Jüngsten ist sie der Ort, wo die Freude am Lesen und an Bildung geweckt wird“, meinte Müller bei ihrem Besuch.

Seit 70 Jahren gibt es die Bücherei in Lauingen schon

Bis auf Weiteres sind nicht alle Serviceleistungen und Angebote möglich. So stehen vorerst die öffentlichen PCs noch nicht zur Verfügung. Auch das Schmökern bei einer Tasse Kaffee muss noch warten, denn der Besuch in der Bücherei ist derzeit auf die Rückgabe und die Neu-Ausleihe beschränkt. „Wir freuen uns jetzt schon auf die Zeit, wenn das ungestörte Stöbern in unseren Medien und ein ungezwungenes Treffen von Jung und Alt wieder möglich ist“, so Hüll. Denn auf Veranstaltungen wie Vorlesestunden und Spielenachmittage muss noch verzichtet werden.

Bedauerlich ist zudem, dass ein Jubiläum in diesem Jahr nicht so gefeiert werden kann, wie man es gerne getan hätte: den 70. Geburtstag der Lauinger Bücherei. Am 1. Mai 1951 wurde die „Volksbücherei“ im Lauinger Rathaus eröffnet. Zum Erstbestand zählten damals 142 Bände. Heute umfasst der Bestand mehr als 16.600 Medien wie Bücher, Zeitungen, Zeitschriften, Lernhilfen, Gesellschaftsspiele, Hörbücher und DVDs. Durchschnittlich gehen pro Monat 2.500 Medien über die Ausleihtheke, heißt es in der Pressemitteilung der Stadt.

Die Öffnungszeiten der Bücherei in Lauingen

Im Jahr 2015 startete die Lauinger Bücherei als eine der ersten Bibliotheken im Landkreis Dillingen mit der sogenannten „OnLeihe“ von digitalen Medien im Verbund der SübO (Südbayern OnLeihe). Gerade während der Pandemiezeit erfreut sich dieses Angebot laut Pressemitteilung zunehmender Beliebtheit, da die Leserinnen und Leser von E-Books und anderen digitalen Werken jederzeit und von überall auf die Lektüre zugreifen können.

Informationen rund um das Angebot der Stadtbücherei geben Heidi Hüll, Simone Frieß und Eva-Maria Rößle unter Telefon 09072/2881 oder auf der Homepage der Stadt Lauingen unter www.lauingen.de (Menüpunkt „Kultur-Bildung“).

Dort gibt es alle nützlichen Informationen auch als Download. Geöffnet ist die Bücherei dienstags von 10 bis 12.30 Uhr und 14 bis 17 Uhr, donnerstags von 14 bis 18 Uhr, freitags von 14 bis 17 Uhr und samstags von 10 bis 12 Uhr. (pm)

