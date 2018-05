05:14 Uhr

Lauinger Feuerwehr feiert Geburtstag

Die Altneihauser Feierwehrkapell’n kommt zum 160sten. Ein Teil des Eintrittspreises ist für die Kartei der Not.

Die Freiwillige Feuerwehr Lauingen feiert in diesem Jahr ihr 160-jähriges Bestehen. Für die Veranstaltung anlässlich dieses runden Geburtstages ist nun der Vorverkauf gestartet. Die Feier findet am Samstag, 15. September, statt. Die Freiwillige Feuerwehr hat für das Fest in der Stadthalle die Altneihauser Feierwehrkapell’n mit ihrem Kommandanten Norbert Neugirg eingeladen.

Die Blasmusik- und Kabarettgruppe aus der Oberpfalz gibt es bereits seit 1985, bekannt ist sie unter anderem aus Fernsehauftritten in der Sendung Fastnacht in Franken. Die Mitglieder treten in historischen Feuerwehruniformen auf.

Einen Teil des Eintrittspreises wollen die Ehrenamtlichen der Lauinger Feuerwehr an die Kartei der Not, das Leserhilfswerk unserer Zeitung, spenden. Beginn der Veranstaltung im September ist um 19.30 Uhr, Einlass ab 18 Uhr. (dz)

Tickets gibt es auf der Internetseite okticket.de. Um die Veranstaltung dort zu finden, genügt es, auf der Seite nach „Lauingen“ zu suchen.

