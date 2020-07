vor 22 Min.

Lauinger Kinderhaus wird gefördert

Geldsegen für die wichtige Erweiterung in der Donaustadt

Die Stadt Lauingen hat für die Erweiterung des Kinderhauses am Bahnhof die Möglichkeiten aus dem 4. Sonderinvestitionsprogramm genützt, so dass sie neben der Regelförderung aus dem Bayerischen Finanzausgleichsgesetz (FAG) von 144000 Euro weitere 93000 Euro bekommt. Die Gesamtförderung beträgt somit 237000 Euro. So steht es in der Pressemitteilung des Landtagsabgeordneten Georg Winter.

Das bestehende Kinderhaus mit zwei Krippengruppen wurde durch einen Umbau des ehemaligen Notariatsgebäudes im Erdgeschoss um eine Dritte erweitert. Aktuell, so die Leiterin Karin Thomas, werden 42 Krippenkinder betreut.

Bürgermeisterin Katja Müller dankte Abgeordnetem Georg Winter für den sehr informativen Gedankenaustausch, bei dem die Förderung des in Planung befindlichen Kindergartens in der Kurlandstraße besprochen wurde, wie auch eine notwendige Interimslösung, um der stetig steigenden Nachfrage in der Stadt zu entsprechen. (pm)

