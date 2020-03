25.03.2020

Lauinger Lichter gehen aus

Rund um den Globus gehen am Samstag, 28. März, die Lichter aus. Von 20.30 Uhr bis 21.30 Uhr knipsen unzählige Privatpersonen zu Hause die Lampen aus. Zugleich hüllen tausende Städte weltweit ihre bekanntesten Bauwerke in symbolische Dunkelheit. Lauingen beteiligt sich bereits seit mehreren Jahren an dieser Aktion und wird eine Stunde lang die Beleuchtung von Rathaus und Schimmelturm abschalten, um so ein Zeichen für den Umwelt- und Klimaschutz zu setzen. In einer Pressemitteilung fordert Bürgermeisterin Katja Müller die Lauinger Bürger auf, sich ebenfalls zu beteiligen: „Die Earth Hour ist für jeden. Schalten Sie für eine Stunde zu Hause das Licht aus und werden Sie Teil einer weltweiten Bewegung.“ Laut Organisator WWF werden sich erneut Millionen Menschen beteiligen. Wer mitmachen möchte, findet auf der Website www.wwf.de/earthhour neben Neuigkeiten rund um das Event auch Tipps, wie eine nachhaltigere Lebensweise möglich ist. Außerdem finden sich dort Vorschläge für Earth Hour zu Hause. (pm)

Themen folgen