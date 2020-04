vor 47 Min.

Lauinger Marktplatz: Polizei löst verbotenes Treffen auf

Die Polizei muss eine Gruppe von Jugendlichen auflösen. Die Buben flüchten.

Und immer noch hat die Polizei alle Hände voll damit zu tun, um Überwachungsmaßnahmen im Zusammenhang mit der Verordnung über die vorläufige Ausgangsbeschränkung in der Corona-Krise durchzuführen. Das tolle Wetter, vor allem am vergangenen Wochenende, tut sein Übriges dazu. So meldet die Polizei Schwaben Nord im Zeitraum von Sonntag, 6 Uhr, bis Montag, 6 Uhr, dass im Bereich Nordschwaben etwa 190 Einsatzkräfte im Einsatz waren. In dieser Zeit wurden rund 3100 relevante Einrichtungen, Objekte, Örtlichkeiten und Personen kontrolliert. Auch im Landkreis Dillingen. Beamte mussten am Sonntag gegen 22.20 Uhr nach Lauingen. Vier Jugendliche trafen sich auf dem Marktplatz. Als einer Streifenbesatzung die Jugendgruppe auffiel, rannten alle in verschiedene Richtungen davon. Wenig später konnten drei der vier Jungs, 16 bis 17 Jahre alt, gestellt werden. Da sie keinen gemeinsamen Hausstand vorweisen konnten, wurden sie aufgefordert, jeweils alleine nach Hause zu gehen, steht es im Polizeibericht vom Montag.

Polizei: weniger Verstöße am Wochenende

Insgesamt wurden am vergangenen Wochenende aber weniger Verstöße gegen die Ausgangsbeschränkung festgestellt als noch am Wochenende zuvor. Der überwiegende Teil der Personen, welche sich im Freien zum Spazierengehen oder zum Sport aufhielten, achtete auf einen ausreichenden Abstand zu anderen Menschen. Bei sonnigem Wetter waren Eisdielen am Sonntag stark frequentiert, wobei sich durch den vorbildlich eingehaltenen Mindestabstand lange Warteschlangen bildeten, betont die Polizei weiter.

Ein Großteil der angezeigten Verstöße betraf Personen, welche sich in Gruppen mit Freunden und Bekannten aus anderen Hausständen verabredet hatten. Immer wieder wurden bei der Polizei im gesamten nordschwäbischen Raum Jugendliche und junge Erwachsenen mitgeteilt, welche sich im größeren Gruppenrahmen mit Freunden trafen. Die nordschwäbische Polizei appelliert insbesondere auch an die jeweiligen Eltern, ihre Kinder bezüglich der aktuellen Regelungslage zu sensibilisieren. Im Rahmen von Bewegung an der frischen Luft ist es nun möglich, eine Person eines anderen Hausstands zu treffen. Dies ist jedoch auf eine Person beschränkt, so die Polizei. (pol)

