vor 33 Min.

Lauinger Rat: Aktueller Stand der Bauprojekte

Beim Thema Kinderbetreuung geht es voran

Lauingen In der Lauinger Stadtratssitzung am Dienstagabend informierte Stadtbaumeisterin Birgitta Neurohr den Rat über den aktuellen Stand der Bauprojekte.

Beim Kindergarten Kurlandstraße, werden die Kinder in Containern betreu, während ihr neuer Kindergarten entsteht. Der Umzug in die Container soll dann gegen Mitte November erfolgen.

Auch im ehemaligen Notariat am Bahnhof, wo eine Kinderkrippen-Gruppe unterkommen soll, geht es voran. Die Fertigstellung bis Ende des Jahres kann wohl eingehalten werden.

Im Rathaus wurden kleinere Sanierungen vorgenommen, weitere sind in Planung. Im Hauptamt wurde ein neuer Teppich verlegt, im Bürgerbüro soll das demnächst geschehen. Die Toiletten im Hauptamt wurden saniert und sind fast fertig – aktuell fehlen nur noch die Türen. Auch am Dach steht eine Sanierung an, weil Wasser in das Gebäude eingedrungen ist.

Saniert werden muss auch die Stadtmauer Oberes Brunnental. Aktuell läuft die Planung für das Ausschreibungsverfahren. Im Haushalt 2018 sind noch 150000 Euro für die Sanierung vorgesehen.

Auch am Unteren Brunnental ist wohl eine Sanierung der Stadtmauer nötig. Das habe sich bei Bauarbeiten an einem Privathaus gezeigt, erklärt Neurohr. Das Landratsamt wurde beauftragt, die Mauer zu kontrollieren. Erst einmal ist das Bauwerk an der betroffenen Stelle gesichert.

Ein großer Erfolg für die Stadt war der Christbaum-Aufruf, der in unserer Zeitung veröffentlicht wurde. 26 Rückmeldungen habe es bereits gegeben. Für den Bauhof bedeute das nun einige Arbeit, denn die Bäume müssten alle begutachtet werden.

Bereits in der Zeitung berichtet haben wir über die Bauarbeiten an der Lauinger Seebühne. Diese sind am Montag gestartet und werden etwa drei Wochen dauern. Die Seebühne ist in dieser Zeit gesperrt.

Um Bürger zu informieren, die sich fragen, was dort geschieht, berichtete Neurohr, dass in der Johannesstraße die Sanierung der Kanäle der Stadtwerke vorbereitet werde.

Beim Baugebiet im Lauinger Westen steht der Lärmschutzwall inzwischen. Erfreulich sei auch, dass die Baustraße fertiggestellt ist, auch wenn diese teurer wurde als geplant. Der Regenwasserkanal ist in der Herstellung.

Zweiter Bürgermeister Dietmar Bulling fügte noch hinzu, dass in der Gundelfinger Straße Wasserleitungen erneuert werden. Die Bauarbeiten hätten sich wegen aufgefundener Bodendenkmäler verzögert.

Markus Stuhler gab in Richtung Bauamt eine Anregung weiter, die an ihn herangetragen wurde: Der Zebrastreifen Schabringer Straße/Ecke Johannesstraße könne einen Eimer neue Farbe vertragen. (jako)

Themen Folgen