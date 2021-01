vor 17 Min.

Lauinger Stadtrat legt Amt nieder

Ein Lauinger Stadtrat will in der kommenden Sitzung sein Amt niederlegen.

In der Lauinger Stadtratsitzung am Dienstag steht nicht nur die Diskussion um einen neuer Kindergarten der Elisabethenstiftung an. Es wird personelle Veränderungen geben.

Die nächste Lauinger Stadtratssitzung findet am Dienstag, 26. Januar, statt. Beginn ist um 18.30 Uhr in der Stadthalle Lauingen. Auf der Tagesordnung steht eine Absichtserklärung über die Errichtung eines Kindergartens in der Elisabethenstiftung und die Verordnung über die Offenhaltung von Verkaufsstellen an Marktsonntagen im Jahr 2021.

Ein Stadtrat legt in Lauingen das Amt nieder

Außerdem will Stadtrat Norbert Landrichinger sein Amt niederlegen. Ein nichtöffentlicher Teil schließt sich an.

Die Tagesordnung und die dazugehörigen Unterlagen der öffentlichen Sitzung sind im Ratsinformationssystem der Stadt Lauingen (Donau) abrufbar unter https://lauingen.ris-portal.de. (pm)

