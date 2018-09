vor 17 Min.

Lauinger Wehr hat kurz vor der Übung einen echten Einsatz

Eine 61-Jährige lies einen Topf mit Wäsche auf dem Herd stehen und verließ ihre Wohnung.

Direkt vor der Übung kam ein echter Alarm Eine 61-jährige Lauingerin hat am Freitag gegen 17.20 Uhr in einem Kochtopf ihre Arbeitswäsche ausgekocht. Dafür stellte sie den Topf auf einen Elektroherd. Nachdem sie die Wohnung für kurze Zeit verlassen hatte, lösten aufsteigende Rauchschwaden den Brandmelder des Mehrfamilienhauses aus. Ein Nachbar informierte daraufhin die Feuerwehr Lauingen, die mit zwanzig Einsatzkräften ausrückte.

Das schnelle Eingreifen verhinderte einen Schaden

Die Feuerwehrkräfte konnten die angebrannte Wäsche mitsamt dem Topf vom Herd ziehen und lüfteten die Wohnung. Ein Schaden an der Wohnung entstand durch das rechtzeitige Eingreifen nicht.

Der Einsatz fand kurz vor der großen Übung zum Start der Feuerwehraktionswoche statt. Ab 19.30 Uhr heulte die Sirenen und die Lauinger Feuerwehr eilte gemeinsam mit der Werksfeuerwehr von Same Deutz-Fahr zur Biogasanlage in der Riedhauser Straße. Bis Sonntag wird es in der Region etwa 20 Übungen geben. Im Landkreis sind 3700 Ehrenamtliche in 96 Feuerwehren engagiert. Der echte Einsatz fiel für die Ehrenamtlichen direkt in die Vorbereitungen ihrer großen Übung. Diese sei davon aber nicht beeinträchtigt gewesen, erklärte Kommandant Martin Koller. (pol/dz)