Lauinger ruft sturzbetrunken die Polizei

Dummerweise erzählt der amtsbekannte Mann, dass er mit dem Fahrrad gefahren ist.

Ein Rätsel gab am Montag ein amtsbekannter Lauinger der Polizei auf: Um 17 Uhr rief der 36-Jährige bei der Dillinger Polizei an und erklärte, dass er von einem unbekannten Autofahrer angefahren wurde, als er mit dem Rad in der Brüderstraße unterwegs gewesen war.

Mehr als drei Promille

Eine Überprüfung ergab, dass der 36-Jährige über drei Promille intus hatte. Außerdem wies er eine Kopfverletzung auf, die vermutlich vom Sturz mit dem Fahrrad stammte. Ob es aber tatsächlich einen Zusammenstoß mit einem anderen Auto gab, war dem 36-Jährigen bis zum Eintreffen der Beamten entfallen, heißt es im Polizeibericht.

Der Mann musste sich wegen des Verdachts der Trunkenheitsfahrt einer Blutentnahme unterziehen.

Promillegrenzen im Straßenverkehr 1 / 5 Zurück Vorwärts Null-Promillegrenze: Diese Grenze gilt für Fahranfänger in den ersten zwei Jahren und für Fahrer unter 21 Jahren.

0,3-Promillegrenze: 0,3 Promille gilt als "relative Fahruntüchtigkeit". Probleme bekommt, wer mit diesem Wert auffällig wird, etwa Schlangenlinien fährt. Das gilt auch für Radfahrer.

0,5-Promillegrenze: Wer die 0,5-Promille-Grenze überschreitet, begeht eine Ordnungswidrigkeit und wird als Ersttäter mit einer Geldbuße von 500 Euro, zwei Punkten in Flensburg und einem Monat Fahrverbot bestraft.

1,1-Promillegrenze: Wer über diesen Grenzwert kommt, begeht eine Straftat. Das bedeutet: Eine Strafe von ein bis zwei Monatsgehältern, 3 Punkte in Flensburg, der Führerschein ist mindesten sechs Monate weg. Auch eine MPU (Medizinisch-Psychologische-Untersuchung) ist möglich.

1,6-Promillegrenze: Hier gilt das gleiche wie bei 1,1 Promille, nur ist die MPU hier zwingend. Außerdem kann die Strafe höher sein, sie wird im Einzelfall festgelegt. Die 1,6-Promillegrenze gilt außerdem auch für Radfahrer. Quelle: www.kenn-dein-limit.de

Am gleichen Tag um 9.45 Uhr kontrollierte die Polizei in der Kapuzinerstraße einen 47-jährigen Autofahrer. Dabei stellten die Beamten Alkoholgeruch fest. Ein Alkoholtest ergab schließlich einen Wert von über 0,5 Promille. Dem Mann wurde die Weiterfahrt untersagt, der Fahrzeugschlüssel wurde an den Mitfahrer übergeben. (pol)

