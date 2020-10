vor 56 Min.

Lauinger sangen in Nürnberg

Was der Gesangverein Frohsinn geleistet hat

Bei der Jahreshauptversammlung des Lauinger Gesangvereins Frohsinn berichtete die Vorsitzende Christl Hauf über insgesamt 55 Termine, davon 47 Chorproben, sieben öffentliche Auftritte des Chores sowie der Weihnachtsfeier mit Ehrungen im Jahr 2019. Ein Highlight war das Herbstkonzert mit dem Motto: „Wo Musik sich frei entfaltet“, das einen Besucherrekord erbrachte. Mitgestaltet wurde es von der Chorgemeinschaft und Männerchor Kicklingen-Fristingen und wiederum von Heidi’s Schrammelmusikanten. Zu dem Erfolg beigetragen haben vor allem die 40 aktiven Sängerinnen und Sänger, die regelmäßig zu den Chorproben gekommen sind.

Der Chor nahm jedoch auch öffentliche Auftritte wahr. So gestalteten die Sänger laut Pressemitteilung des Vereins mit ihrem vorherigen Dirigenten Winfried Häußler die Maiandacht von Kolping in der Leonhardikirche, ein Singen von Lobpreis-Liedern vor zahlreichen Besuchern beim Vereinsausflug in der gotischen Frauenkirche in Nürnberg sowie die Mitwirkung beim Kreischorkonzert im Rahmen der 21. Landkreis-Kulturtage in der Stiftskirche Obermedlingen. Der Chor unterstützte die Schulkinder beim Gesang für das Martinsspiel auf dem Marktplatz, die Gedenkfeier zum Volkstrauertag im Friedhof Faimingen und gestaltete die vorausgehende Messe für die Verstorbenen des Vereins in St. Blasius Faimingen.

Außerdem wirkte der Verein wieder bei der Veranstaltung des Kulturmarkts „Schwätz m’r schwäbisch“ mit echt schwäbischen Liedern mit.

Am Schluss ihrer Ausführungen berichtete Hauf noch über die bisherige Situation der Pandemie: Bis zum Jahresende gelten einschränkende Maßnahmen bei versuchsweise stattfindenden Chorproben. Geplante Veranstaltungen wurden abgesagt.

Zum Schluss berichtete die Vorsitzende Christl Hauf, dass der Chor die wöchentlichen Singstunden versuchsweise wieder aufnehmen wird. Erstmals war das am Montag um 19.30 Uhr mit der neuen Chorleiterin Silke Feistle der Fall. (pm)

