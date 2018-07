11:03 Uhr

Lauinger schläft mit Zigarette auf dem Sofa ein

Matratze und Bettlaken fangen Feuer. Brand kann gerade noch rechtzeitig gelöscht werden.

Die Feuerwehr Lauingen rückte am Samstag gegen 23.45 Uhr mit rund 15 Mann in die Schrannenstraße aus. Ein 47-jähriger Mann war auf dem Sofa mit einer brennenden Zigarette eingeschlafen. Diese entzündete laut Polizei das Bettlaken und einen Teil der Matratze. Der Brand konnte von der anwesenden Mutter noch in der Entstehung gelöscht werden, die Feuerwehr musste nicht mehr eingreifen.

Der alkoholisierte 47-Jährige erlitt Brandblasen und eine leichte Rauchgasintoxikation. (pol)

