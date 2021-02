vor 16 Min.

Lauschtouren werden immer beliebter - auch im Kreis Dillingen

Was war im vergangenen Jahr beliebter – das Goldbergmännle oder Sebastian Kneipp? Das Corona-Jahr 2020 hat den Lauschtouren in der Region einen Rekord beschert.

Die Bayerisch-Schwaben-Lauschtour hat 2020 alle Rekorde gebrochen. So stiegen die Downloadzahlen der kostenfreien App laut Pressemitteilung im Vergleich zum Vorjahr um rund 200 Prozent auf über 39000. Und auch bei den in der App genutzten Touren ging es mit plus 100 Prozent steil bergauf: 22500 Touren wurden im vergangenen Jahr insgesamt geladen.

Ganz offensichtlich, so das Destinationsmarketing Bayerisch-Schwaben beim Tourismusverband Allgäu/Bayerisch-Schwaben, treffen die Outdoor-Audioguides gerade in Corona-Zeiten den Nerv. Denn für Abstand, Individualität und Frischluft ist bei allen Lauschtouren gesorgt.

Die Via Danubia führt durch den Kreis Dillingen

Unter den Top 10 der meist genutzten Touren gibt es alte Bekannte genauso wie neuere Hörspaziergänge. So schaffte es die Tour „Ein Moor fürs Ohr“ im Donaumoos auf Platz 1. Der Audioguide gehört zu den Lauschtouren der ersten Stunde aus dem Jahr 2012. Gleichzeitig konnte sich der erst 2019 eröffnete Günzburg-Rundgang „Das kleine Wien in Bayerisch-Schwaben“ auf Rang 6 platzieren. Gleich dahinter folgt die Tour „Prinzessin Elisabeth und der legendäre Clan der Wittelsbacher“ rund ums Sisi-Schloss Aichach.

Touren auf dem Land sind genauso interessant wie in der großen Stadt

Die Tour „Auf der Via Danubia durchs Donautal: Radeln auf Römerspuren“, die auch durch den Landkreis Dillingen verläuft, wurde 753 Mal geladen und landet somit auf Platz 16. Auf Platz 18 liegt die Strecke „Kneipp-Tour durch Dillingen: Pfarrer Kneipp und die Entdeckung der Wassertherapie“, die 730 Mal geladen wurde. 1483 Mal geladen und damit Spitzenreiter im Landkreis Dillingen wurde mit Platz 5 „Sagenhaftes rund um den Goldberg: Vorsicht Goldberg-Männle“. Diese Tour wird seit 2012 angeboten.

Das Destinationsmarketing betont, dass es sich bei dem Ranking um keinen Wettbewerb handelt: „Interessant ist das Thema einfach, weil man sieht, dass Touren draußen in der Natur genauso interessant für die Menschen sind wie an bekannten Orten wie der Welterbe-Stadt Augsburg“. Die tatsächliche „Lauscher“-Zahl liegt dabei noch höher, da oft Paare, Freunde oder Familien zusammen unterwegs sind und die Tour gemeinsam mit einem Smartphone nutzen. Auch das Feedback in den App Stores war überaus positiv.

Auch in Dillingens Nachbarlandkreis Augsburg gibt es etwas zu entdecken

Für neue Aufmerksamkeit sorgte 2020 die Eröffnung der Lauschtour auf dem Land-Art-Kunstpfad Bonstetten im Naturpark Augsburg - Westliche Wälder. Obwohl sie erst seit dem Frühsommer verfügbar war, wurde sie bereits 890 Mal geladen. Gut genutzt werden alle der 20 Audiotouren, die im Rahmen des Gemeinschaftsprojekts unter dem Dach des regionalen Tourismusverbands entstanden sind. „Dies liegt natürlich auch an der großen Themenvielfalt“, so das Destinationsmarketing, „vom Klosterleben in Roggenburg oder Holzen über den Meteoriteneinschlag im Ries oder die Storchentour in Donauwörth bis hin zu Kneipps Entdeckung der Wassertherapie in Dillingen.“ Weitere Informationen, Lauschproben und Karten sowie Bestellmöglichkeiten der kostenlosen Lauschtour-Broschüre finden sich unter www.bayerisch-schwaben.de. (pm)

