Lauter Baumeister der Zukunft

Die Lauinger Donau-Realschule begrüßt zur Verabschiedung einen besonderen Ehrengast

„Die Zukunft bauen, heißt die Gegenwart bauen“ – dieses Zitat von Antoine de Saint-Exupéry wurde den Abschlussschülern der Donau-Realschule im Rahmen der feierlichen Verabschiedung mit auf den Weg gegeben. Dass die jungen Menschen bereits in der Gegenwart Großartiges geleistet hatten und stolz auf sich sein können, wurde von Festrednern mehrfach erwähnt. Den schwungvollen Auftakt zu diesem festlich gestalteten Abend bildete die Smallband unter ihrer Dirigentin Ingrid Menzel mit „Great movie adventures“, bevor die Gäste und Absolventen in charmanter Weise von Celine Kupke (10b) begrüßt wurden. Eigens erwähnt wurde dabei laut Pressemitteilung eine besondere Persönlichkeit – der ehemalige Schulleiter Herr („Papa“) Moll, der der Schule auch im Ruhestand immer noch verbunden ist. Zum Festakt war ebenfalls Landrat Leo Schrell erschienen, der den Jugendlichen gratulierte und die doppelte Bedeutung des Zitats von Saint-Exupéry hervorhob: Mit Fleiß, Durchhaltevermögen und Willenskraft hätten die Abschlussschüler ihre mittlere Reife geschafft und schon jahrelang an ihrer Zukunft gebaut. Zudem verwies der Landrat durch den Begriff „Zukunft bauen“ auf den Neubau des naturwissenschaftlichen Traktes der Donau-Realschule. Seine Worte verband Schrell mit der Hoffnung, dass viele der Absolventen ihren Lebensmittelpunkt in der Region fänden, denn der Landkreis Dillingen böte blendende Voraussetzungen für qualifizierte junge Leute und eine ausgezeichnete Lebensqualität.

Nach dem Dank an Eltern und Lehrkräfte, denen er hervorragendes Engagement attestierte, forderte er die Abschlussschüler auf, sich in Zukunft für die freiheitlich demokratische Grundordnung einzusetzen, die Werte des Grundgesetzes zu leben und sich auf soziale Weise in die Gesellschaft einzubringen. In ähnlicher Weise äußerte sich der Zweite Bürgermeister Dietmar Bulling, der die Glückwünsche der Stadt Lauingen überbrachte. Als Weisheit für die zukünftige Lebensgestaltung gab er den Schülern die Worte „Wille sucht Wege“ mit. Auch wenn es im Leben manchmal „steinig“ werde, sollten sich die Jugendlichen engagieren und einmischen. Er verwies in diesem Zusammenhang auf die „Fridays for Future“-Bewegung, denn an dieser sei erkennbar, dass man etwas bewegen könne, wenn man sich für seine Ziele einsetze. Anschließend erinnerte der Chor Remixx unter der Leitung von Sibylle Mathia mit dem emotionalen Song „I will always remember you“ wehmütig an die zurückliegenden Jahre, weckte jedoch gleichzeitig die Vorfreude auf die Verwirklichung der zukünftigen Träume und Pläne. Werner Hörmann, der Vorsitzende des Elternbeirates, ermutigte die jungen Menschen , „ihren Gedanken Flügeln zu verleihen“ und eigene Ziele zu verfolgen. Anschließend folgte die Ansprache der Schulleiterin Karin Leo, die den Jugendlichen in einer feinsinnigen Anekdote dazu riet, auf die wesentlichen Dinge im Leben zu achten.

Nach ihrer Rede und dem Musikstück „Rolling in the deep“ zeichnete Karin Leo die Absolventinnen aus, die sich im Chor, in der Smallband, bei den Tutoren oder mit anderweitigen kreativen Fähigkeiten ins Schulleben eingebracht hatten. Der anschließende Höhepunkt des Abends, die feierliche Übergabe der Zeugnisse, wurde ergänzt mit einer Präsentation, die mit passenden Fotos einen kurzweiligen Rückblick auf die vergangene Schulzeit gewährte.

Danach ließen die Schülersprecher Jonas Lachenmayr und Leontina Dyck in einem humorvollen Dialog sechs aufregende Schuljahre Revue passieren. Sie sahen sich am Ziel eines langen, anstrengenden Marathons angekommen und ließen ihren Dank allen zukommen, die sie auf diesem Weg unterstützt und begleitet hatten. Am Ende des festlichen Abends übernahmen Dietmar Bulling und Werner Hörmann die Ehrung der Jahrgangsbesten. Spitzenergebnisse hatten Selina Nusser (1,17), Sarah Mitlehner (1,33) und Ahmad Muhammed (1,36) erzielt. Viele weitere Absolventen können ebenfalls stolz auf sich sein – immerhin hatten 17 Schüler eine Eins vor dem Komma. Schließlich wurden die jungen Erwachsenen mit dem Musikstück der Smallband, „Big fun in the sun“, in ihr zukünftiges Leben entlassen. (pm)

