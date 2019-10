vor 8 Min.

Lea Kunz pflanzt den Herbst

Eine schwabenweite Aktion startet in Dillingen

„Das ist für mich heute schon etwas ganz Besonderes“, sagte Dillingens Oberbürgermeister Frank Kunz am Samstag und meinte damit den Umstand, dass er bei einer Veranstaltung sprach, bei der seine Tochter Lea Schirmherrin war. Denn die Elfjährige läutete in den Gewächshäusern der Firma Pflanzen Spengler in Dillingen den schwabenweiten Auftakt zur Aktion „Herbstlich willkommen“ des Bayerischen Gärtnereiverbands (BGV) ein. In Personalunion auch mal Grußworte des Landrats zu überbringen, sei er gewohnt, erzählte Kunz. Aber als Vater Vorredner seiner Tochter zu sein, „das ist neu“. Eine junge Veranstaltung sollte es werden, versprach Geschäftsführer Alexander Spengler zu Beginn. So pflanzte Lea Kunz mit Sarah Thoma, einer Auszubildenden von Pflanzen Spengler, einen bunten Kranz aus Pflanzen namens Purpurglöckchen. Musikalisch begleitet wurden sie von einem Blechblasorchester aus den Schülern Sebastian Rehm, Niklas Keis und Benedikt Seiler.

Die in diesem Jahr auserkorenen Herbstpflanzen Purpurglöckchen mit der botanischen Bezeichnung Heuchera seien besonders langlebig und bienenfreundlich, erläuterte Stephan Häntsche, stellvertretender BGV-Bezirksvorsitzender: „Es gibt sie in vielen verschiedenen Farben von Hellgrün über Orange bis fast Schwarz und in den unterschiedlichsten Blattzeichnungen.“

Rund 120 Gärtnereien in Bayern nehmen an der Aktion „Herbstlich willkommen“ teil. Allein bei Pflanzen Spengler werden 6000 Stück Purpurglöckchen in der eigenen Produktion in Herbrechtingen kultiviert, berichtete Geschäftsführer Ulrich Spengler. Ein paar davon hat Lea Kunz schon eingepflanzt. „Mir hat das richtig viel Spaß gemacht“, sagt sie hinterher. (pm)

