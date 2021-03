vor 37 Min.

Leckere Rezepte suchen und Leckeres gewinnen

Donautal-Aktiv sucht traditionelle Rezepte, um die Küche unserer Heimat nicht zu vergessen. Und es winken Preise.

Was kam oder kommt heute noch in unserer Heimat traditionell auf den Tisch? Zur Klärung dieser Frage bittet das Team von Donautal-Aktiv in einer Pressemitteilung alle, die alte Kochbücher und Aufschriebe besitzen, in diesen zu stöbern. Gesucht wird nach allem, was die Region in kulinarischer Hinsicht ausmacht. Der Bogen kann sich von Fleisch- und Wurstwaren über Fisch bis zu Backwaren, Milchprodukten und Getränken spannen. Von großem Interesse sind dabei die persönlichen Geschichten, die hinter den kulinarischen Besonderheiten stecken.

Stichwort Regionalität

Die Aktion ist Teil des neuen Projektes „Regionale Identität – die besondere Verbindung von Landschaft, Produkten und den Menschen der Region“, das das Team von Donautal-Aktiv gemeinsam mit der Regionalmarketing Günzburg zunächst bis Ende 2022 durchführt. Das Projekt wird vom Bayerischen Staatsministerium für Finanzen und Heimat und den beiden Landkreisen Dillingen und Günzburg finanziert. Ziel ist es, regionale identitätsstiftende Besonderheiten, was die hier erzeugten Lebensmittel betrifft – also alles, was die Region kulinarisch zum „Zuhause“ macht –, zu identifizieren und zu fördern. Außerdem sollen traditionelle Spezialitäten bewahrt und das Heimatgefühl nachhaltig gestärkt werden.

Schwäbische Spezialitäten

Jeder, der typische Rezepte, Produkte oder Spezialitäten aus unserer schwäbischen Region preisgeben möchte, kann die Infos bis zum 9. Mai einsenden. Zu gewinnen gibt es Restaurantgutscheine aus den Landkreisen Günzburg und Dillingen. So einfach geht es:

Alle vorhandenen Informationen in den unter www.donautal-aktiv-genuss.de erhältlichen Erfassungsbogen eintragen. Hierzu das bearbeitbare PDF-Dokument online ausfüllen oder ausdrucken. Alternativ alle Infos zum Rezept oder zu der Spezialität in gut lesbarer Form per E-Mail oder Post zusenden.

So funktioniert es

Übermittlung per Mail an regionalentwicklung@donautal-aktiv.de oder per Post (Donautal-Aktiv e.V., z.Hd. Hannah Lottermann-Young, Hauptstr. 16, 89431 Bächingen).

Alle Einsender nehmen automatisch am Gewinnspiel teil. Weitere Infos und Teilnahmebedingungen sind unter www.donautal-aktiv-genuss.de aufrufbar oder unter Telefon 07325/9510124. (pm)

Lesen Sie auch:

Themen folgen