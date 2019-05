00:33 Uhr

Lehrlingssituation hat sich noch nicht entschärft

Land- und Baumaschinentechnik tagt in Lauingen. Einige Punkte dämpfen die Stimmung

Von horst von Weitershausen

Mit einem Hinweis hatte Obermeister Gerhard Feldmeier nach seinem Jahresbericht bei der Jahresversammlung der Innung für Land- und Baumaschinentechnik Nordschwaben seine Einschätzung zur wirtschaftlichen Situation der Branche begonnen: „Der Bauernverband bewertet die aktuelle Situation für die Landmaschinen-Branche schlechter als zum Jahreswechsel. Den Grund dafür sieht der Verband vor allem in der Trockenheit im Sommer 2018“, sagte er. „Außerdem sorgen deutlich höhere Betriebsmittelkosten und politische Entscheidungen für die gedämpfte Stimmungslage.“ Landwirte wünschten sich für Investitionen stabile politische Rahmenbedingungen und eine damit verbundenen Planungssicherheit, so der Obermeister weiter. Dennoch lasse die momentane konjunkturelle Situation es zu, dass auch von den Bauern weiterhin Investitionen getätigt werden, sofern diese nicht durch die Auswirkungen des Volksbegehrens „Rettet die Bienen“ gedämpft würden. Weiterhin problematisch bleibe die Ausbildungssituation besonders im Bereich der Landmaschinentechnik, so Feldmeier.

Daher stoße auch die Diskussion um eine Mindestausbildungsvergütung, wie sie von den Sozialpartnern vorgeschlagen werde, auf viel Kritik, da die Branche seit Jahren nicht gerade die besten Azubis bekomme und seitens der Betriebe viel Zeit in sie im Bereich der Ausbildungsfähigkeit investiert werden müsse. Daher muss nach den Worten von Gerhard Feldmeier auch damit gerechnet werden, dass sich kleinere Betriebe aus der Ausbildung zurückziehen und somit Lehrstellen verloren gehen, was den Fachkräftemangel in diesem Berufszweig noch weiter verschärfen wird.

Nach dem Bericht des Schriftführers Sebastian Konrad sowie dem Kassenbericht mit Entlastung des Vorstands erläuterte Gerhard Feldmeier den anwesenden Innungsmitgliedern im Kastanienhof Lauingen den Haushaltsplan des laufenden Jahres 2019. Anschließend berichtete Gottfried Voigt über aktuelles vom Landesinnungsverband (LIV). Dabei verwies er auf den neuen Tarifabschluss über 4,5 Prozent ohne Einmalzahlung, gültig für den Zeitraum 2019 und 2020. Darüber hinaus sprach Voigt ebenfalls die Ausbildungssituation bei den Landmaschinenmechanikern an und stimmte Obermeister Feldmeier im Bezug auf die ungenügende Lehrlingsqualität zu.

Egon Herzig von der Handwerkskammer Schwaben berichtete von leicht angestiegenen Azubi-Zahlen in Schwaben, was jedoch hauptsächlich dem Sektor Baumaschinen zu verdanken sei. Sein Hwk-Kollege Joachim Bentele informierte die Versammlungsteilnehmer über nach wie vor sehr gut besuchte Meisterkurse, die bereits bis in die Jahre 2021/22 voll ausgebucht seien. Anmeldungen für die Kurse nach diesem Zeitpunkt müssten bereits jetzt erfolgen.

Im Rahmen der Versammlung hatte zu Beginn Reinhard Karrer von der Firma Keckeisen Akkumulatoren in Memmingen in einen ausführlichen Fachvortrag über den Einsatz und die Ladetechnik von Batterien für den Gebrauch in der Landmaschinen- und Baumaschinentechnik informiert.

