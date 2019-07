vor 35 Min.

Leicht verletzt und am Auto Totalschaden

Ermittlungen nach Unfall bei Lutzingen

Ein 19-jähriger Fahrzeugführer aus Eisingen (Landkreis Würzburg) ist am Samstag gegen 12.30 Uhr auf der Kreisstraße DLG 25 von Deisenhofen in Richtung Lutzingen gefahren. An der Einmündung zur St 2212 wollte er nach links abbiegen, um seine Fahrt in Richtung Lutzingen fortzusetzen. Dabei übersah er einen 33-jährigen Fahrzeugführer aus Sonneberg (Thüringen), welcher in Richtung Höchstädt unterwegs war. Es kam zum Zusammenstoß der beiden Fahrzeuge.

Dabei wurden zwei Mitfahrer des 33-jährigen leicht verletzt ins Krankenhaus gebracht, steht es im Polizeibericht vom vergangenen Wochenende. Am Fahrzeug des Unfallverursachers entstand ein Totalschaden in Höhe von rund 1500 Euro. Am Pkw des Geschädigten entstand ein Schaden in Höhe von etwa 5000 Euro. Beide Fahrzeuge wurden abgeschleppt. Gegen den Unfallverursacher wurde ein Verfahren wegen fahrlässiger Körperverletzung eingeleitet, so die Polizei. (pol)

