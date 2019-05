Lesbisch, verheiratet und schwanger - wie tolerant ist die Region?

Plus Zwei Frauen aus dem Landkreis Dillingen sprechen über ihre Liebe, ihr Wunschkind und über veraltete Gesetze. Homosexualität sei längst nicht bei allen „normal“.

Acht Wochen. So lange muss Steffi warten. Und hoffen. Darauf, dass beide gesund sind und nichts passiert. Erst wenn diese zwei Monate vorbei sind, darf sie ihr Kind adoptieren. Dann sind Steffi, ihre Frau Julia und ihr gemeinsames Baby eine richtige Familie. Auch auf dem Papier. „Ich erlebe die ganze Schwangerschaft. Es ist mein Kind. Wäre ich ein Mann, würde es überhaupt keine Rolle spielen, von wem meine Frau schwanger ist. Wir sind verheiratet und als Mann könnte man sich sofort nach der Geburt als Vater eintragen lassen. Bei uns geht das nicht. So viel zu Gleichberechtigung“, sagt Steffi.

Lesbisches Paar erwartet erstes gemeinsames Kind

Sie und Julia sind zwei junge Frauen aus dem Landkreis Dillingen, beide knapp über 30 Jahre. Sie lieben sich, sind seit rund einem Jahr verheiratet und erwarteten in wenigen Wochen ihr erstes gemeinsames Kind – das eine Kinderwunschklinik möglich machte.

Julia* und Steffi* sind lesbisch, sie führen eine gleichgeschlechtliche Ehe. Seit 2017 ist das offiziell möglich. Die beiden Frauen sind eines von vier homosexuellen Paaren, das im Landkreis offiziell verheiratet ist. Insgesamt drei Paare haben aktuell ihre bis dato eingetragene Lebenspartnerschaft in eine Ehe umwandeln lassen. Die „Ehe für alle“ ist rechtlich erst seit Oktober 2017 möglich. „Das war aber auf jeden Fall eine wichtige und lang nötige Entscheidung. Warum sollte ich nicht heiraten dürfen, nur weil ich keinen Mann, sondern eine Frau liebe? Ich verspreche mich doch einem Menschen, nicht dem Geschlecht“, sagt Steffi und lächelt ihre Julia an.

Und auch wenn die beiden ihre Beziehung offen leben, sogar ein Kind erwarten und eine Familie gründen – ihre richtigen Namen, Wohnort und Alter wollen sie nicht in der Zeitung lesen. Nicht, weil sie nicht zu ihrer Liebe stehen. Ganz im Gegenteil. „Aber wir sind hier immer noch auf dem Dorf. Nicht alle sind gleich tolerant“, sagt Julia, die wie sie selbst sagt, den weiblichen Part in der Beziehung übernehme. Sie ist mit ihrem ersten Kind schwanger. „Ich wollte nie Kinder, Steffi schon. Jetzt freuen wir uns auf unser Baby. Ist schon verrückt“, sagt Julia und lacht.

Heiratsantrag nach dem dritten Maibaum

Familie und Freunde freuen sich, ihre Beziehung sei nie direkt angefeindet oder kritisiert worden. „Aber man weiß nie, was hinterm Rücken gesprochen wird. Wir wollen einfach unsere Ruhe“, sagt Steffi und fügt lachend hinzu: „Dabei sind wir beiden die Oberspießer.“ Denn, so wie es sich auf dem Land gehöre, habe sie ihrer Traumfrau erst nach dem dritten Maibaum einen Heiratsantrag gestellt. „Und weil ich angeblich der männliche Part in der Beziehung bin, habe ich auch um ihre Hand angehalten.“

Und deshalb trug Steffi den Anzug und Julia das weiße Kleid bei der standesamtlichen Hochzeit. Eine kirchliche Trauung ist ihnen nicht erlaubt – nur, wenn beide evangelisch wären. Und statt flottem Zweisitzer werden sich die beiden demnächst ein praktisches Familienauto zulegen. „Für mich war sofort klar: Das ist die richtige Frau. Die will ich heiraten, mit ihr will ich mein Leben verbringen. Auf einmal war alles anders als vorher“, sagt Steffi. Dabei fand sie ihre Julia anfangs „furchtbar“. Andersrum genauso. „Ich wusste immer, dass sie auf Frauen steht. Aber ich doch nicht. Und sie musste immer das letzte Wort haben“, sagt Julia und verdreht liebevoll die Augen. Irgendwann hätten sie aber doch Nummern ausgetauscht und dann sei alles ganz schnell gegangen. Steffi ist bei Julia eingezogen – und keiner hat sich gewundert. Dabei hatte Julia bis dato noch nie eine lesbische Beziehung. „Offensichtlich hat es mit den Männern nicht geklappt“, sagt Ehefrau Steffi und schmunzelt.

Eine Klinik machte die Schwangerschaft möglich

Seit vier Jahren sind die beiden ein glückliches Paar und krönen ihre Liebe nun mit einem Kind. Eine Klinik machte diese Schwangerschaft möglich – Vater unbekannt. „Wir sind die Eltern. Das fühlt sich genau so an. Daran ändern auch diese acht Wochen nichts“, erzählt Steffi. Denn das Gesetz sieht vor, dass homosexuelle Paare eine klassische Stiefadoption machen müssen – und dieses Verfahren wird erst zwei Monate nach der Geburt eingeleitet. Bis dahin ist das Baby nicht Steffis Kind. „Aber natürlich ist es mein Baby. Es ist ein absolutes Wunschkind. Trotzdem ist es für mich sehr belastend, ich habe einfach Angst, dass in diesen acht Wochen etwas passieren kann und ich keinerlei Rechte habe“, schildert Steffi.

Für sie sei dieses Gesetz veraltet und nicht gerecht. Bekommen heterosexuelle, verheiratete Paare ein Kind, werde nicht hinterfragt, wer der Erzeuger sei. „Aber es ist mein Kind. Punkt“, sagt Steffi und streichelt ihrer Julia über den Babybauch. Wichtig sei jetzt nur, dass Mutter und Kind die Geburt gesund überstehen. Alles andere sei eine Formalität.

*Anmerkung der Redaktion: Die Namen der handelnden Personen wurden geändert.

Lesen Sie dazu auch: „Liebe ist Liebe“: Wie sich zwei Frauen geoutet haben

m/w/d – So divers sind die Stellenanzeigen im Landkreis Dillingen