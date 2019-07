vor 37 Min.

Lesen gegen Langeweile

Die Kreisfahrbücherei Dillingen organisiert in Wertingen einen Leseclub

Langeweile in den Sommerferien? Nicht bei uns! Denn wie jedes Jahr veranstaltet die Kreisfahrbücherei Dillingen in der Bücherei Wertingen den Sommerferien-Leseclub. Ab Mittwoch, 24. Juli, heißt es für alle Kids und Teens von sechs bis zwölf Jahren wieder: „Lesen was geht, beurteilen, Freunde treffen und über gelesene Bücher sprechen.“ In 188 öffentlichen Bibliotheken in Bayern können sich die Schüler anmelden, darunter auch in der Kreisfahrbücherei Dillingen am Standort Wertingen. Wer sich in der Bücherei Wertingen beim kostenlosen Sommerferien-Leseclub anmeldet, kann exklusiv tolle Bücher ausleihen, die speziell für die Club-Mitglieder angeschafft worden sind. Im vergangenen Jahr haben rund 15000 Jugendliche in den Sommerferien über 100000 Bücher gelesen. „Damit ist der Sommerferien-Leseclub das erfolgreichste Ferien- und Bildungsprogramm in Bayern“, betont Landrat Leo Schrell. Und so funktioniert es: Die Jugendlichen holen sich ab Mittwoch, 24. Juli, zu den Öffnungszeiten in der Bücherei Wertingen einen Clubausweis und suchen sich dort neue Bücher aus. Nach dem Lesen wird eine Bewertungskarte ausgefüllt und beantwortet, die gleichzeitig als Los dient. Mit etwas Glück kann man den Hauptpreis gewinnen. Als besonderen Hauptpreis gibt es in diesem Jahr zwei Tickets für den Dinosaurier-Park im Altmühltal. Und wer drei oder mehr Bücher gelesen hat, wird bei einer Abschlussparty nach den Ferien mit einer Urkunde geehrt. Der Sommerferien-Leseclub in Bayern ist eine Initiative des Bayerischen Bibliotheksverbandes und wird von der Bayerischen Staatsbibliothek/Landesfachstelle für das öffentliche Bibliothekswesen konzipiert. (pm)

gibt es in jeder Bibliothek und unter www.sommerferien-leseclub.de. Dort sind alle teilnehmenden Bibliotheken und Tipps für die Urlaubslektüre veröffentlicht. Die Kreisfahrbücherei Dillingen ist in Wertingen, Landrat-Anton-Rauch-Platz 2, zu finden.

