Das große Brummen im Landkreis Dillingen

Tolle Maikäfer-Schnappschüsse und Geschichten unserer Leserinnen und Leser haben uns erreicht. Von besonderen Erlebnissen und einmaligen Erinnerungen.

Zuerst von den Bäumen geschüttelt und dann beim Onkel im Bett versteckt: Nicht nur Wilhelm Buschs Charaktere Max und Moritz haben in ihrer Kindheit lustige Erfahrungen mit Maikäfern gemacht. Braun, ein wenig haarig und mit lustigen Fühlern auf dem Kopf sind sie sofort zu erkennen, wenn sie durch unsere Lüfte sausen oder sich auf unseren Pflanzen ausruhen und die Sonne genießen. Seit es im Landkreis wärmer geworden ist, sind die Krabbeltierchen fleißig unterwegs, wie die Schnappschüsse unserer Leserinnen und Leser beweisen.

Sabrina Schütze aus Gundelfingen hat uns ein Käfer-Foto aus ihrem Garten geschickt. In ihrer Kindheit, verrät sie, hätten sie die Maikäfer immer gefangen. Vor gut 50 Jahren sei sie im Buehl in Gundelfingen mit Federballschlägern bewaffnet an den Bahngleisen gestanden, um die großen Käfer zu finden. „Jedes Mal, wenn abends ein Zug vorbeifuhr, sind die Käfer hochgeschreckt“, schreibt sie uns. Die gesammelten Tierchen sind auch bei ihr vorübergehend in eine mit Löchern und Blättern gespickte Schuhschachtel gewandert.

Dass es in Fristingen schon immer viele Insekten gibt, schreibt unsere Leserin Karola Hitzler. Gerade an lauen Sommerabenden könne man die Tierchen im Lichtkegel der Straßenlaterne beobachten. Auch wenn die Maikäfer unter der Erde teils erhebliche Schäden an Hitzlers Pflanzen angerichtet haben, findet sie die Tierchen wunderschön. Foto: Hitzler

Dass die Käfer ab und an auch etwas unbeholfen sind, konnte Susanne Klinger in Höchstädt beobachten. Vor ihrem Küchenfenster hat sie einen Maikäfer in Nöten entdeckt. „Er lag auf dem Rücken und strampelte“, schreibt sie uns. Mithilfe der Donau-Zeitung konnte sie das Tierchen schließlich umdrehen und retten.

Dass es den Maikäfern besonders im Dillinger Ortsteil Fristingen gut gefällt, hatte Jörg Dorschfeldt von der unteren Naturschutzbehörde des Landratsamtes bereits erklärt (wir berichteten). Auch unsere Leserinnen und Leser aus der Gegend sind sich einig: „Bei uns gibt es besonders viele.“

Gerettet: Susanne Klinger muss in Höchstädt ein Maikäfer-Exemplar retten, das auf dem Rücken zappelnd vor ihrem Küchenfenster lag. Foto: Klinger

Christine Gallenmiller ist ein ganz besonders krabbeliger Schnappschuss gelungen. Auf ihrem Foto scheint ein großes Maikäfer-Familientreffen stattzufinden. Und auch Thomas Gallenmiller schreibt uns: „Die Sache mit den Maikäfern beschäftigt uns in Fristingen schon lange.“ Im vergangenen Frühjahr hatten die Engerlinge fast die Hälfte aller gesetzten Gemüsepflanzen im Garten verspeist. Besonders beliebt seien Haferwurz und Rote Rüben – ganz zu schweigen vom Kohlrabi, verrät er.

Doch die Tierchen gibt es auch im restlichen Landkreis. Julia Feil aus Aislingen hat gleich eine ganze Schuhschachtel voller Maikäfer auf einem Foto festgehalten. „Selbstverständlich wurden alle wieder freigelassen“, schreibt sie uns.

Besonders ist auch die Erinnerung von Christine Linke, die uns das Foto von einem Zeitungsausschnitt geschickt hat. Es ist ein besonderer Fund, den Jörg Linke am 22. Oktober 1983 macht: Stolz hält er seine Hand in die Kamera. Darauf hat es sich ein Maikäfer gemütlich gemacht, den er zuvor in Gundelfingen gefunden hat. Den „Oktoberkäfer“ nimmt der kleine Junge damals stolz mit in den Kindergarten und zeigt ihn seinen Spielkameraden.

Das Krabbeltier, das sich in der Jahreszeit geirrt hat, landet sogar in der Donau-Zeitung. Seine Mutter Christine Linke hat uns den ausgeschnittenen Schnappschuss geschickt und schreibt: „Heute ist Jörg Arzt in Lauingen und liebt noch immer Pflanzen und Tiere“.

Eine tolle Einsendung von Christine Linke aus Gundelfingen. Der Schnappschuss ist 1983 in der Donau-Zeitung gelandet: Der Maikäfer hatte sich in der Jahreszeit geirrt, schreibt sie uns. Heute sei ihr Sohn Jörg Arzt in Lauingen und liebe noch immer Pflanzen und Tiere. Foto: Linke

Hier geht es zu unserer Bildergalerie mit vielen tollen Schnappschüssen unserer Leser:

29 Bilder Die Maikäfer im Landkreis Dillingen sind los Foto: Greck

Lesen Sie auch: