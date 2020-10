16.10.2020

Letztes Orgelkonzert in 2020

Am Sonntag im Lauinger Münster

Am Kirchweihsonntag, 18. Oktober, um 17 Uhr spielt Michael Lachenmayr an der großen Albertus-Magnusorgel im Münster. Es erklingen Werke von Liszt, Reger, Bach, Dupre und Vierne zu seinem 150. Geburtstag. Michael Lachenmayr (*1989) erhielt seine künstlerische Ausbildung an der Hochschule für Musik und Theater in München, wo er unter anderem katholische Kirchenmusik mit Schwerpunkt Chorleitung sowie das Konzertfach Orgel studierte. Bei „Jugend musiziert“ gewann er mehrere Preise, unter anderem ist er Bundespreisträger im Fach Orgel. Er nahm an mehreren Meisterkursen namhafter Organisten wie Jean Guillou, Ludger Lohmann, Aude Heurtematte, Jon Laukvik, Cea Galán und Zsigmond Szathmáry teil.

Während seines Studiums war er Assistent an der Basilika St. Peter in Dillingen. Im Juli 2015 wurde er noch während seines Studiums als Kirchenmusiker und Dekanatskantor an die große Schmid-Orgel von St. Stephan in Mindelheim berufen, wo er 2016 die Konzertzyklen der „Mindelheimer Stephanuskonzerte“ ins Leben rief, als deren künstlerischer Leiter er seither tätig ist. Als Organist und Continuospieler geht er einer regen Konzerttätigkeit im In- und Ausland nach, heißt es in der Pressemitteilung.

Die Größe des Martinmünsters ermöglicht es, unter Berücksichtigung aller Coronabestimmungen viele Zuhörer aufzunehmen. Der Eintritt ist frei, um einen großzügigen Unkostenbeitrag zum Unterhalt der Orgel wird gebeten. (pm)

