Liebe Grüße von Blindheim nach Frankreich

Plus Vor 20 Jahren wurde die deutsch-französische Gemeindepartnerschaft beschlossen. Das sollte eigentlich gemeinsam gefeiert werden. Und jetzt?

Wäre nicht die Corona-Pandemie, dann hätten die Blindheimer vergangene Woche ein richtiges Fest gefeiert. Mit allem drum und dran. Mit Musik, leckerem Essen, netten Gesprächen und sicherlich vielen herzlichen Umarmungen. Denn das Fast, das eigentlich von 20. bis 24. Mai geplant gewesen war, wäre besonders gewesen. Es hätte ein lang geplantes Treffen mit circa 50 Gästen aus den französischen Partnergemeinden stattgefunden.

Am 4. Juni 2020 jährt es sich

Diese Absage ist besonders bedauerlich, da sich in diesem Jahr, genau am 4. Juni 2020, die offizielle Besiegelung dieser deutsch-französischen Gemeindepartnerschaft zum 20. Male jährt. Damals haben die französischen Bürgermeister, Georges Planchenault, Robert Baert und Pierre Bautrais, zusammen mit Blindheims damaligem Gemeindeoberhaupt, Wilhelm Gumpp, in Anwesenheit von Bezirkstagspräsident Georg Simnacher und Landrat Dr. Anton Dietrich, die Partnerschaftskurkunden unterzeichnet. Mit dieser Unterschrift wurden die Beziehungen zwischen Blindheim und den französischen Gemeinden Marigné, Cherré und Soeurdres (jetzt „Les Hauts d’Anjou“, Dept. Maine et Loire) nach den ersten Kontakten im Jahr 1991 offiziell bestätigt und der Wille bekräftigt, stets zum Gelingen und Fortbestand dieser Verbindung beizutragen.

Bürgermeister Wilhelm Gumpp und sein Nachfolger Jürgen Frank

Dass diese Absichtserklärung erfolgreich war, liegt auch daran, dass nach dem Initiator, Bürgermeister Gumpp, mit Unterstützung der Familien Stiegler und Leinweber, auch Bürgermeister Jürgen Frank, zusammen mit Gemeinderat und Partnerschaftskomitee, dieses wichtige Projekt stets gefördert haben und auch weiterhin unterstützen.

Doch ohne die Beteiligung der Bevölkerung, der Vereine aller Ortsteile und nicht zuletzt zahlreicher Gastfamilien, welche zum Teil seit vielen Jahren französische Besucher aufnehmen, wäre es nicht möglich gewesen, diese wichtige Verbindung seit fast drei Jahrzehnten aufrecht zu erhalten, heißt es in der Pressemitteilung. Auch die Verantwortlichen in Frankreich sind stets bemüht, diese Freundschaft zu stärken, auch nach der Eingemeindung der drei Partnergemeinden in die Großgemeinde „Les Hauts d’Anjou“.

Dann eben im Mai 2021

Um an dieses Jubiläum zu erinnern, haben sich Bürgermeister Jürgen Frank und einige Mitglieder des Partnerschaftskomitees zu einem Foto vor dem Partnerschaftsschild in Blindheim getroffen. Mit diesem Bild möchten sie auch ihre französischen Freunde grüßen, die durch diese Pandemie ebenfalls sehr eingeschränkt wurden, aber dennoch voller Hoffnung sind, die Feierlichkeiten im nächsten Jahr, vom 12. bis 16. Mai 2021 und somit bereits das 16. deutsch-französische Partnerschaftstreffen seit Beginn der Verbindung, in Blindheim nachholen zu können. (pm)

Lesen Sie auch: