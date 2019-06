08.06.2019

Liebe Leser, gratulieren Sie mit uns einer Ente!

Donald Duck feiert an diesem Wochenende ein Jubiläum. Wir lassen den Erpel besonders hochleben

Von Cordula Homann

Man mag es kaum glauben, diese faltenfreie Ente im schicken Matrosenkostüm, Donald Fauntleroy Duck, hatte vor 85 Jahren ihren ersten Fernsehauftritt. Gut, die Comicfigur von Walt Disney hatte in der Serie „Die kluge Henne“ am 9. Juni nur eine Nebenrolle. Doch inzwischen gehört der Erpel zu den bekanntesten Comicfiguren aller Zeiten. Das Leinwandjubiläum der Ente wollen wir in unserer Zeitung auch gebührend feiern. Erst wollen wir Donald interviewen. Aber man versteht ihn einfach so schlecht. Und im Landkreis kennt er sich auch nicht so richtig aus. Aber unsere Leser! Deswegen haben wir uns Folgendes überlegt: Was würden Sie unseren Donald Duck gerne in einem oder allen der Fotos sagen lassen? Was kommt Ihnen bei den Szenen in den Sinn? Ein Bild zeigt unsere Laufgruppe von 0 auf 6, ein Foto zeigt Donald Duck vor dem Höchstädter Schloss, eines mit den Politikern Hubert Aiwanger, stellvertretendem Ministerpräsident Bayerns, Dillingens Landrat Leo Schrell und Höchstädts Bürgermeister Gerrit Maneth. Ein Foto zeigt Donald zusammen mit zwei Fußballern aus der Region und ein weiteres Foto Donald Duck auf den Steg am Höchstädter Schloss.

Schicken Sie uns Ihre Ideen zu den Fotos: Entweder per Post an

Donau Zeitung

Redaktion

Große Allee 47

89407 Dillingen

oder per E-Mail an redaktion@donau-zeitung.de mit dem Betreff Donald Duck. Wichtig: Schreiben Sie dazu, zu welchem Foto Sie einen Text haben (Laufaktion, Fußball, Schloss oder Aiwanger) und vergessen Sie nicht, Ihre vollständige Adresse und Ihren Namen mit anzugeben.

Einsendeschluss der Aktion ist am Sonntag, 16. Juni, 24 Uhr. Ihre Ideen müssen nicht genau in die Sprechblasen passen, sollten aber nicht länger als drei Sätze sein. Wir veröffentlichen die Einsendungen dann im Lauf der Pfingstferien.

