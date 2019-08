vor 19 Min.

Liebenswerte Einzelgänger suchen ein Zuhause

Wer möchte Joy oder Tim haben? Die Katzen warten im Tierheim Höchstädt auf neue Besitzer.

Im Katzenhaus im Tierheim Höchstädt leben derzeit zwei Bewohner, die mit ihren Artgenossen nicht so viel anfangen können. Menschen dagegen haben beide dafür teils zum Fressen gern.

Joy liebt es, wenn Menschen bei ihr zu Besuch sind, auch wenn sie manchmal gar nicht den Eindruck erweckt. Das Tier kam als Fundkatze ins Tierheim und musste an den Augen operiert werden. Seit sie durch diese OP endlich sehen kann, hat sie angefangen, ihre Umgebung richtig wahrzunehmen, zu spielen und mit Menschen zu agieren. Sie schmust und kuschelt und spielt, will aber auch hin und wieder gerne ihre Ruhe haben.

Joy liebt es, wenn Menschen zu Besuch im Tierheim sind.

Dann zieht sie sich auf ihren Kratzbaum zurück und schaut sich die Welt von dort aus an. Joy ist nicht gänzlich stubenrein, wobei das auch einfach mit den bisherigen Lebensumständen zu tun haben kann. Artgenossen muss sie nicht um sich haben. Mit ihren sieben Jahren hat Joy noch nicht sehr viel im Leben gesehen. Freigang überfordert sie sehr wahrscheinlich, aber ein abgesicherter Balkon zum Frischluftschnappen ist bestimmt in ihrem Sinn.

Auch Tim hätte gerne einen Balkon, von dem aus er sein Reich beobachten kann. Freigang ist für Tim leider passé. Bei Tim wurde FIV diagnostiziert und damit wird der Kater zu einem Stubentiger. Richtig zu stören scheint es ihn nicht, solange er genug „Ausflugsziele“ in der Wohnung hat und Menschen, die es auch mit einem lachenden Auge hinnehmen, dass Tim ganz gerne mal intensive Liebesbisse verteilt. Tim spielt und schmust, aber wenn er genug hat, dann zeigt er das recht deutlich. Tim ist ein stolzer Kater, und das sieht man ihm auch an. Mit seinen 1,5 Jahren hat er noch ganz viel Katzenleben vor sich und braucht Menschen, die genau so einen richtigen Kater-Kerl in ihrer Familie brauchen.

Tim braucht in seinem neuen Zuhause einen Balkon.

Joy und Tim sind Menschen-Katzen und auf der Suche nach viel Liebe und Zeit nur für sich. (pm)

Die Katzen können zu den Öffnungszeiten des Tierheims besucht werden. Diese sind: Donnerstag bis Sonntag und an Feiertagen von 14.30 bis 17 Uhr. Telefonisch erreichbar sind die Mitarbeiter des Tierheims von Montag bis Sonntag von 15 bis 17 Uhr unter Telefon 09074/3146.

