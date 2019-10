vor 19 Min.

Lions-Adventskalender: Diesmal steckt noch mehr hinter den Türchen

Die Dillinger Lions unterstützen mit dem Adventskalender 2019 erneut soziale Projekte – unter anderem die Kartei der Not, das Leserhilfswerk unserer Zeitung. Das Motiv zeigt in diesem Jahr die Studienkirche und die Obere Apotheke.

Gutes tun und mit etwas Glück tolle Preise abholen, so lautet die Devise bei der Adventskalender-Aktion des Dillinger Lions-Clubs. Was Sie vor dem Start wissen müssen.

Auch wenn sich der Goldene Oktober an diesem Wochenende von seiner besten Seite zeigen und die Temperaturen auf 20 Grad klettern sollten – die stade Zeit steht in wenigen Wochen vor der Tür. Ein Zeichen dafür ist auch, dass das spektakuläre Projekt Adventskalender des Lions-Clubs Dillingen anläuft. „Gutes tun und gewinnen“, so lautet auch dieses Mal das Motto.

Bisher kamen allein rund 56.000 Euro für die Kartei der Not zusammen

Nach dem großen Erfolg in den vergangenen sieben Jahren geht die Aktion nun in die achte Runde. Bisher kamen dadurch unter anderem rund 56000 Euro für die Kartei der Not zusammen. Und auch dieses Mal fließt ein großer Teil des Erlöses an das Leserhilfswerk unserer Zeitung.

Was Leser machen müssen

Leser können damit nicht nur Not leidenden Menschen in der Region helfen, sondern auch schöne Gewinne landen. Das Einzige, was sie tun müssen: Einen Adventskalender für sechs Euro kaufen – und dann im Advent jeden Tag in ihre Heimatzeitung schauen, ob sie gewonnen haben. Im Topf sind ein Reisegutschein im Wert von 1000 Euro, Investment-Fond-Anteile in Höhe von 1000 Euro, Bargewinne, Wellness- und Massagegutscheine – um nur ein paar Beispiele für die Preise zu nennen. Für jedes der 24 Adventskalendertürchen werden zwölf bis 13 Preise ausgelost. Die insgesamt 318 Gewinne haben einen Gesamtwert von etwa 27500 Euro, informiert der Hauptverantwortliche des Lions-Clubs für die Adventskalender-Aktion, Matthias Kronmüller. Alle Gewinne haben die örtliche Geschäftswelt und Freunde des Lions-Clubs gesponsert.

Auch andere profitieren von der Aktion

In der Heimatzeitung und im Internet wird veröffentlicht, wo die Gewinne abgeholt werden können. Der gesamte Erlös kommt ausschließlich sozialen Zwecken zugute, betont Kronmüller. Neben der Kartei der Not gehen Spenden über den Verein Lions-Hilfe beispielsweise an die Dillinger Tafel, den Bona-Inklusionslauf, das Schulprojekt Klasse 2000, das Kino für Senioren und das Kinderheim St. Clara in Gundelfingen.

6666 Exemplare des Kalenders sind gedruckt. Ihn ziert auch dieses Mal ein stimmungsvolles Foto von der Studienkirche und der Oberen Apotheke im vorweihnachtlichen Lichterglanz, das Jan Koenen von der Stadtverwaltung Dillingen gemacht hat. Zu kaufen gibt es den Adventskalender ab Samstag, 19. Oktober. Alle Kalender werden nummeriert. Gewinnen können nur die Nummern von verkauften Exemplaren. Die Gewinner werden täglich in unserer Zeitung und im Netz unter lionsclub-dillingen.de bekannt gegeben. Alle Personen über 18 Jahre können teilnehmen. Die Ziehung der Losnummern wird unter Aufsicht der Notarin Sonja Egner (Dillingen) durchgeführt.

Ende November endet der Verkauf

Schirmherr der Benefizaktion ist Dillingens Oberbürgermeister Frank Kunz. Der Verkauf der Adventskalender endet am Freitag, 22. November, sodass alle Käufer die Chance haben, bei allen 24 Türchen, die ab dem 1. Dezember geöffnet werden, Gewinne zu ergattern.

Der Dillinger Lions-Präsident Klaus Eickelpasch würde sich freuen, wenn viele Bürger im Landkreis die gute Sache unterstützen würden. Einige Firmen in der Region schenken beispielsweise den Lions-Adventskalender ihren Mitarbeitern als Dankeschön. „Unser Wunsch ist es, dass wir wie in der Vergangenheit alle 6666 Kalender verkaufen können“, sagt Eickelpasch. Der Erlös könne dann zu 100 Prozent tollen Hilfsprojekten zur Verfügung gestellt werden.

Hier gibt es die Kalender

Die Kalender gibt es ab dem Samstag, 19. Oktober. Verkaufsstellen sind die Geschäftsstellen der Kreis- und Stadtsparkasse, die Geschäftsstellen der VR-Bank Donau-Mindel, das Sanitätshaus Hilscher, die Marienapotheke, Bücher Brenner, Papier Brenner, Scala, Optik Forscht, Versicherungsbüro Konrad, Visus 1 Optik, Lebenshilfe, Pflanzen Spengler, Filmcenter Dillingen, Wetzel Oblaten- und Waffelfabrik (alle in Dillingen), Schreibwaren Roch (Höchstädt), Optik Kartaly & Forscht in Lauingen, Gartenland Wohlhüter in Gundelfingen und Schreibwaren Gerblinger in Wertingen. (bv)

