vor 36 Min.

Lions verlängern Abholfrist

Adventskalender: Gewinne gibt es bis Ende März

Aufgrund der aktuellen Situation der Corona-Pandemie und des Lockdowns hat der Lions Club Dillingen die Abholfrist für die Preise des Adventskalenders bis einschließlich 31. März verlängert. Die Gewinner bei der neunten Auflage der Aktion können somit ihre Preise laut Pressemitteilung in aller Ruhe in den entsprechenden Geschäften oder Lokalen einlösen. „Ebenso möchten wir hiermit unsere Sponsoren benachrichtigen, dass das Einlösen der Preise in diesem Jahr bis 31. März möglich ist“, teilt Activity-Beauftragter Matthias Kronmüller mit. Mit dem Adventskalender unterstützen die Lions soziale Organisationen, unter anderem die Kartei der Not, das Leserhilfswerk unserer Zeitung. In den ersten acht Jahren kamen durch die Aktion rund 64000 Euro allein für die Kartei zusammen. (pm, bv)

beantwortet Matthias Kronmüller unter Telefon 09071/794521.

