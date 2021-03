vor 19 Min.

Literarische Grüße von Sven Plöger

Aktion des Literaturfestivals

Das diesjährige Literaturfestival Nordschwaben präsentiert ab Donnerstag, 11. März, spannende Videoclips. Diesmal melden sich die Autorinnen und Autoren zu Wort. Mit individuellen Grußbotschaften wenden sie sich direkt an ihr nordschwäbisches Publikum. Sie erläutern, welche Bedeutung es für sie hat, nicht persönlich auf den Bühnen der Landkreise Donau-Ries und Dillingen auftreten zu können. Manche geben unterhaltsame Einblicke in ihre Lebens- und Arbeitsbedingungen in Coronazeiten, andere erzählen von Schlüsselmomenten ihrer Laufbahn, wieder andere lesen aus ihren aktuellen Büchern vor oder sprechen uns Mut zu. Als Erste grüßen Andreas Hofmeir, Sven Plöger, Dirk Brauns und Romy Hausmann. Bis 25. März werden immer wieder donnerstags neue Autoren-Videoclips eingestellt. Ein Klick auf die Website www.literaturfestival-nordschwaben.de hält Sehens- und Hörenswertes bereit. (pm)