Little Lunch: Höchstädter Suppenkasper auf Erfolgskurs

Plus Die Brüder Denis und Daniel Gibisch sind durch die TV-Show „Die Höhle der Löwen“ bekannt geworden. Was es mit ihrem neuen Projekt auf sich hat.

Little Thai, Little Italy, Chili con Carne oder Erbseneintopf – die Suppen von Little Lunch entführen nicht nur auf eine kulinarische Weltreise, sondern treffen auch den Geschmack von Heimatfeinschmeckern. Weil sie in der Mittagspause immer wieder ins Grübel kamen, was man denn eigentlich essen könnte, entschließen sich die aus Höchstädt stammenden Brüder Denis und Daniel Gibisch 2014, ein Start-up zu gründen.

Auf der Suche nach einem gesunden und vor allem einfachen Mittagessen, landen die Brüder schließlich bei Suppen. „Wir hatten uns den Markt angeschaut und überlegt, was es noch nicht gibt“, sagt Daniel. Das eher altmodische Oma-Gericht wirke zwar auf den ersten Blick nicht besonders vielversprechend, mit etwas Fingerspitzengefühl konnte man aber einiges herausholen, sagt er.

Warum die Tomatensuppe bei Little Lunch etwas Besonderes ist

Gesund und lecker sollte es sein. Statt Dosenfutter setzten die Brüder deshalb auf nachhaltige Bio-Suppe, die sie in Gläsern verkaufen. Ohne Konservierungs- und Zusatzstoffe und bis zu zwei Jahre haltbar: „Das Produkt sollte hip sein, aber nicht zu hip. Wir wollen jede Zielgruppe abholen“, sagt Denis Gibisch. Was mit einem Experiment hinter dem Herd begann, hat sich zu einer deutschlandweit bekannten Marke entwickelt, mit einem Absatz von rund zehn Millionen Suppengläsern im Jahr. Trotzdem bleibt Little Lunch ein Familienunternehmen – durch und durch. „Unsere Mutter unterstützt uns im Vertrieb“, erzählen die Brüder.

Die Little Lunch Gründer Daniel und Denis Gibisch stammen ursprünglich aus Höchstädt, am 14. Mai sprechen sie beim Rocketeer Festival in Augsburg. Bild: Little Lunch

Seit sie die ersten 5000 Suppen verkauft haben, ist viel Zeit vergangen. Mittlerweile können Kunden zwischen 20 verschiedenen Suppen- und Eintopfvariationen, Biofonds und Brühen wählen. „Unser Verkaufsschlager ist die Gulaschsuppe, die auch mein persönlicher Favorit ist“, sagt Daniel Gibisch. Außerdem sei auch die eher einfache Tomatensuppe bei vielen Kunden sehr beliebt. Kein Wunder, denn anders als bei den meisten anderen Anbietern kommt bei Little Lunch auch wirklich Tomate in der Suppe. „Ich war selbst überrascht wie gut sie schmeckt“, erzählt Denis Gibisch und muss grinsen. Aromatische Bio-Tomaten, Basilikum und ein Hauch Chili würden für eine kleine Geschmacksexplosion auf dem Suppenlöffel sorgen, findet auch Daniel Gibisch.

Wie Daniel und Denis Gibisch die richtige Suppe auswählen

Bei den in Höchstädt aufgewachsenen Brüdern kommt auch nicht einfach irgendetwas ins Glas. „Wir testen bis zu zehn Varianten einer Suppe, bevor sie verkauft wird“, sagt Daniel Gibisch. Doch nicht immer landet der Favorit der Gründer im Supermarktregal. Würzigkeit und Schärfe müssen stattdessen auf den Markt abgestimmt werden. „Unser persönlicher Geschmack spielt nur eine untergeordnete Rolle“, sagt er und lacht.

Ihre Entscheidung, 2015 bei der TV-Show „Die Höhle der Löwen“ teilzunehmen, haben die Brüder bisher nicht bereut. Im Gegenteil: „Unsere Suppen sind in fast jedem Super- und Drogeriemarkt erhältlich“, erläutert Dennis Gibisch. Mit ihrem Fernsehauftritt kamen die Bekanntheit und der Erfolg quasi über Nacht. Für Bestellungen, die direkt nach der Sendung eingegangen waren, hatten sie eine Lieferzeit von bis zu drei Wochen.

Tipps zur Existenzgründung gibt es beim Rocketeer Festival

Als Vorzeigebeispiel waren die beiden Gründer inzwischen schon sechs mal in der Sendung. Außerdem werden sie auch immer wieder als Sprecher zu Start-up-Treffen eingeladen. So auch beim Rocketeer Festival, das am Dienstag, 14. Mai, von unserer Zeitung in Augsburg veranstaltet wird. Ziel der Veranstaltung ist es, Gründern, Querdenkern und innovativen Köpfen eine Plattform zu bieten, um Tipps auszutauschen und über Zukunftstrends zu sprechen.

Einen wichtigen Ratschlag für alle Gründer haben die Brüder schon jetzt: „Egal wie überzeugt man von seiner Idee ist, es muss immer einen Markt dafür geben.“ Zwar seien Kontakte in der Anfangsphase unglaublich wichtig, doch auch Geld spiele eine entscheidende Rolle, weiß Denis Gibisch. „Hat man nicht genug davon, verpufft alles ganz schnell und auch die beste Idee bringt nichts mehr“, sagt er.

Bei all dem Trubel wird es den Beiden selten langweilig. „Wir brauchen einfach den Stress und die Aktion“, sagt Denis Gibisch. Deshalb würden sie aktuell auch an einem neuen Projekt basteln. Bald könnte es vielleicht einen Gastronomie-Ableger der Suppen-Brüder geben. Noch sei das allerdings nicht spruchreif.

Wie oft die Brüder noch in Höchstädt zu finden sind

In der alten Heimat Höchstädt sind die Brüder mittlerweile nur noch selten anzutreffen. Das liege vor allem auch daran, dass die Familie nicht mehr dort wohnt. Seinen besten Freund Alex würde er dort aber noch regelmäßig besuchen. Für das Studium habe es die beiden damals in die Ferne gezogen und wie das eben so sei, komme man anschließend nicht mehr zurück.

„Zum Aufwachsen war es großartig in Höchstädt“, schwärmt Daniel Gibisch. Aktuell leben die Brüder allerdings in Augsburg, wo sie sich auch sehr fühlen. „Wir sind beide keine großen Fans von München“, sagt Denis Gibisch. In Augsburg merke man das Dorf noch und das sei sympathisch, findet er. Für die Zukunft könnten sie es sich auch vorstellen, wieder zurück in die alte Heimat zu gehen. „Für ein Haus mit Garten ist in Augsburg einfach kein Platz“, sagt Daniel. Im Dillinger Land dagegen schon.

Existenzgründer im Landkreis Dillingen 1 / 5 Zurück Vorwärts Gewerbeanmeldungen: Im Landkreis Dillingen gab es im Jahr 2018, nach Angaben von Karin Bräuer von der Industrie- und Handelskammer (IHK) Schwaben, 509 Gewerbeanmeldungen. In dieser Zahl stecken sowohl die Tätigkeiten als Haupt- und Nebenerwerb.

Gewerbeabmeldungen: Dagegen verzeichnete die IHK im vergangenen Jahr im Landkreis 447 Gewerbeabmeldungen.

Entwicklung: Der Firmenbestand im Landkreis wächst. Für das Jahr 2018 zieht die IHK Schwaben eine positive Bilanz. Aus der Differenz von Gewerbeanmeldungen und Gewerbeabmeldungen ergibt sich ein Überschuss von 62. Damit verzeichnet der Firmenbestand in der Region Dillingen für das Jahr 2018 einen Zuwachs von 10 Prozent.

Little Lunch: 2015 wurden die in Höchstädt aufgewachsenen Brüder Denis und Daniel Gibisch über das TV-Format „Die Höhle der Löwen“ bekannt. 2018 haben sie zehn Millionen Suppengläser verkauft. Aktuell sind in ihrem Team in Augsburg 25 Mitarbeiter beschäftigt. Der Umsatzplan für 2019 sieht 16 Millionen Euro vor.

Rocketeer Festival: Beim Rocketeer Festival am Dienstag, 14. Mai, im Kongress am Park in Augsburg geben die Gründer wertvolle Tipps für Start-ups und motivieren mit ihrer Geschichte.

