12:35 Uhr

Lkw-Reifen geplatzt – Monteur verletzt

Der Mann musste mit dem Rettungshubschrauber nach Augsburg gebracht werden.

Beim Befüllen eines Lkw-Reifens in einem Reifenhandel in Syrgenstein am Freitagabend um 18.10 Uhr platzte der Reifen. Ein 52-jähriger Reifenmonteur wurde dadurch nach Angaben der Polizei schwer verletzt und mit dem Hubschrauber in das Zentralklinikum Augsburg gebracht. (pol)

