19.11.2020

Lob für abgesagtes Baugebiet

Gundelfingen: Bund Naturschutz begrüßt Stadtratsbeschluss

In der vergangenen Stadtratssitzung hatten sich die Räte entschieden, die Planungen für ein mögliches Baugebiet an der alten Weberei in Gundelfingen einzustellen. Heidi Terpoorten, Vorsitzende des Bund Naturschutz in Dillingen, befürwortet diesen Schritt: „Ein großes Lob und ein Dank an die Stadträtinnen und Stadträte von Gundelfingen. Sie haben umsichtig und vorausschauend entschieden.“ Auch im Landkreis sei durch den Klimawandel vermehrt mit Starkregenereignissen zu rechnen. Flächen, die nur annähernd hochwassergefährdet sein könnten, sollten von der Bebauung ausgeschlossen werden, betont Terpoorten. Ergänzend sagt die Vorsitzende, dass bei Bedarf auf solche Gebiete zurückgegriffen werden könne, um wie in Gundelfingen den Riedstrom auszuleiten. (pm)

