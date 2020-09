vor 5 Min.

Lob für die Elisabethenstiftung

Bei der Übergabe des Zertifikats in Lauingen (von links): Ariane Förster, Hermann Hillenbrand, Jörg Fröhlich und Tobias Dippner.

Eine Krankenkasse bescheinigt der Einrichtung in Lauingen ein gutes Gesundheitsmanagement

Von Laura Mielke

Im Lauinger Elisabethenstift gab es Grund zur Freude, denn nachdem es bereits im vergangenen Jahr den AOK-Gesund-pflegen-Preis gewonnen hat, bekam die Elisabethenstiftung heuer den „SilberStatus“ für betriebliches Gesundheitsmanagement von der AOK verliehen. Damit ist sie die erste Einrichtung in Schwaben, die dieses Zertifikat innehat.

In einer kleinen Feier wurde dieses in der vergangenen Woche verliehen. Sowohl Geschäftsführer Jörg Fröhlich und sein Assistent Tobias Dippner als auch AOK-Direktor Hermann Hillenbrand lobten in ihren Reden die gute Zusammenarbeit der vergangenen zwei Jahre. Es wurde ein breites Angebot geschaffen, das den Mitarbeiter eine Kombination aus verhaltens- und verhältnispräventiven Maßnahmen zur Verfügung stellt. Hierzu zählen zum Beispiel verschiedene Bewegungs- und Entspannungsangebote, eine psychische Gefährdungsbeurteilung sowie ein wöchentliches kostenfreies Frühstück für alle Mitarbeiter. Aber auch Vorträge, Workshops, Entspannungsorte und ein jährlicher Gesundheitstag mit wechselnden Schwerpunkten werden angeboten. Für die Zertifizierung werden sieben Bereiche geprüft, unter anderem die Einbindung des betrieblichen Gesundheits- und Sozialmanagements, Förderung der Gesundheit, Arbeitssicherheit/Arbeitsschutz und die Mitarbeiterbeteiligung.

In diesem Zusammenhang betont Fröhlich, dass nicht nur das Zertifikat wichtig sei, sondern auch die damit einhergehende Wirkung auf die Mitarbeiter. Der Austausch zwischen den Kollegen funktioniere gut, und auch er könne von den Anforderungen der jüngeren Kollegen noch lernen. Die Unterstützung von Ariane Förster wurde ebenfalls mehrfach gelobt. Sie ist für den Fachbereich Arbeitswelt der Gesundheitsförderung der AOK zuständig. Nach dem offiziellen Teil tauschten sich die Beteiligten noch über die Auszeichnung aus – natürlich mit Abstand. (mit pm)

Themen folgen