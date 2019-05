16.05.2019

Löschfahrzeuge für Libyen

Neun solcher Fahrzeuge lieferte die Firma Ziegler an eine Ölgesellschaft nach Libyen.

Ziegler liefert neun TLF an Ölgesellschaft

Die Ziegler-Gruppe liefert neun baugleiche Fahrzeuge des Typs TLF 60/90-20 an die Waha Oil Company (WOC) in Libyen aus. Dort werden die Fahrzeuge auf verschiedenen Raffinerien eingesetzt, teilt das Unternehmen in einer Pressemitteilung mit. Die auf einem Mercedes-Benz aufgebauten Industrielöschfahrzeuge verfügen neben dem bewährten Alpas-Aufbausystem und der Ziegler-Pumpentechnologie über einen Wasser- und Schaumwerfer auf dem Dach. Immer dann, wenn große Löschmittelmengen auf eine größere Distanz eingesetzt werden müssen, kommen diese leistungsfähigen Werfer zum Einsatz.

Diese sind so konzipiert und gebaut, dass sie wahlweise Wasser oder Schaum als Löschmittel abgeben können. Der Werfer wird über einen Joy-Stick ferngesteuert. Der Wassertank fasst insgesamt 9000 Liter, der Schaumtank insgesamt 2000 Liter. (pm, dz)

Themen Folgen