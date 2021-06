Lösung für Substituierte gefordert

In Dillingen wird den Betroffenen derzeit nicht geholfen

Etwa 100 Menschen im Landkreis Dillingen sind zwar drogenabhängig. Doch mit Ersatzdrogen können einige von ihnen ein fast normales Leben führen, zum Teil schon seit Jahren. Über einen Arzt kommen sie in der Regel täglich an das notwendige Medikament. Viele Jahre hat Dr. Johannes Ditz in seiner Hausarztpraxis auch Substituierte betreut. Doch inzwischen ist Ditz in Rente. Und ein neuer Ansprechpartner fehlt. Daran erinnerte Sabine Schmidt, Leiterin der Dillinger Suchtfachambulanz. Die Betroffenen müssten inzwischen Ärzte in Augsburg, Günzburg oder Neu-Ulm aufsuchen. Das mache es den Patienten schier unmöglich, einer Arbeit nachzugehen. Schmidt sagte am Donnerstag beim Treffen vom Arbeitskreis Sucht im Landratsamt (siehe weiteren Bericht unten), wenn sich nicht bald eine Lösung für diese Menschen abzeichnet, könnten diese rückfällig werden und sich ein Drogenhandel in der Region entwickeln. Am liebsten wäre Schmidt eine feste Einrichtung am Günzburger Bezirkskrankenhaus. Die sei jedoch nicht in Sicht. „Wir fordern eine Substitutionseinrichtung am BKH. Keiner anderen Patientengruppe mutet man so viel zu wie diesen Menschen derzeit. Dieses Problem betrifft wieder einmal die Schwächsten.“ (corh)