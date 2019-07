vor 58 Min.

Lückenschluss der B 492: Geht jetzt etwas voran?

Ist der Lückenschluss der B 492 in greifbare Nähe gerückt? Immerhin wurden die Arbeiten ausgeschrieben.

Die Arbeiten für den Lückenschluss an der B 492 sind ausgeschrieben. Wann der Bau beginnen soll.

Die Angelegenheit beschäftigt Politiker und Autofahrer in der Region seit Jahren. Im Rahmen des bayerisch-württembergischen Kommunalstammtisches ist sie schon zum „Running Gag“ geworden. Jetzt könnte sich etwas bewegen. Wie das Ministerium für Verkehr Baden-Württemberg und das Regierungspräsidium Stuttgart mitteilte, kann die Lücke auf der 2,1 Kilometer langen Strecke zwischen Hermaringen und Brenz der B 492 endlich geschlossen werden. Das zuständige Baureferat des Regierungspräsidiums Stuttgart habe demnach die Ausschreibung der Ausbaumaßnahme bereits veröffentlicht. Voraussetzung dafür war, dass das Bundesministerium für Verkehr und digitale Infrastruktur (BMVI) das Vorhaben in sein Straßenbauprogramm aufgenommen hat, was nun geschehen ist, wie das BMVI kürzlich mitteilte.

Lückenschluss B 492: Arbeiten sind ausgeschrieben

Winfried Hermann, Verkehrsminister des Landes Baden-Württemberg erläuterte: „Der Ausbau der B492 ist ein wichtiger Schritt, die Verkehrssicherheit zu stärken und den Verkehrsfluss zu verbessern. Investitionen in die Verkehrsinfrastruktur sind vor allem für die Menschen hier im ländlichen Raum notwendig und wichtig. Die Verkehrsinfrastruktur zu erhalten, bleibt in den kommenden Jahren die größte Herausforderung der Verkehrspolitik.“

Der Stuttgarter Regierungspräsident, Wolfgang Reimer, sagte: „Der anstehende Ausbau der B492 ist nicht nur ein weiterer Baustein für die Verbesserung der Mobilität im ländlichen Raum, sondern auch ein wichtiger Beitrag für den Schutz unseres Grundwassers, weil das Straßenoberflächenwasser nicht mehr in das Grundwasser versickert.“

Arbeiten könnten Anfang 2020 beginnen

Bei diesem Bauvorhaben werden die sogenannten Richtlinien für bautechnische Maßnahmen an Straßen in Wasserschutzgebieten angewendet. Die Kosten für den Ausbauabschnitt zwischen Hermaringen und Brenz werden sich nach Angaben des Regierungspräsidiums voraussichtlich auf circa 18 Millionen Euro belaufen – ein Vielfaches von dem, was einst veranschlagt war. Die Planung, Vergabe und Bauaufsicht des Projekts sind für die Straßenbauverwaltung mit hohem organisatorischem und personellem Aufwand verbunden, heißt es. Das Verkehrsministerium geht davon aus, den Bauauftrag zum Ende des Jahres 2019 vergeben zu können. Der Bau der Maßnahme könnte demnach im ersten Quartal 2020 beginnen. (pm, dz)

