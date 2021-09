Luztingens ehemaliger Bürgermeister Götz gibt den Dirigentenstab weiter

Plus 25 Jahre lang hat Eugen Götz die Musikkapelle Lutzingen als Dirigent angeführt. Bevor er das Amt abgibt, „tanzt“ er noch ein letztes Mal auf der Bühne.

Die Musik hat Eugen Götz schon begleitet, da war er noch ein kleiner Bub. Nach 56 Jahren Musikerkarriere und 25 Jahren als Dirigent der Lutzinger Stammkapelle, gibt er jetzt den Taktstock ab an seine Nachfolgerin Simone Feldengut. Zum Abschied teilt er seine schönsten Erinnerungen.