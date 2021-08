Lutzingen

Ulrich Lange in Lutzingen: „Der Wahlkampf startet erst jetzt“

Plus Wie die beiden CSU-Bundestagsabgeordneten Ulrich Lange und Alexander Dobrindt das TV-Triell bewerten, darüber sprechen sie im IBL in Lutzingen. Ein anderes Thema ist der Mobilfunk in der Kommune.

Von Dominik Bunk

Die Union steht schlechter da, als es seit langer Zeit der Fall war. Das sagen zumindest die Zahlen der Forsa-Umfrage zum Kanzler-Triell, das am Sonntagabend auf RTL und NTV lief: Auf die Frage „Wer hat alles in allem, die TV-Debatte gewonnen?“, antworteten 36 Prozent Olaf Scholz ( SPD), 30 Prozent Annalena Baerbock (Grüne) und nur 25 Prozent Armin Laschet. Noch klarer fiel die Entscheidung auf die Frage „Wem trauen Sie am ehesten zu, das Land zu führen?“ aus. Dabei votierten 47 Prozent für Olaf Scholz, 24 Prozent für Armin Laschet und 20 Prozent für Annalena Baerbock.

