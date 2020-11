vor 18 Min.

Macht mit bei unserer St.-Martin-Aktion und schickt uns Laternen-Fotos!

Wenn Kinder schon nicht um die Häuser ziehen dürfen, dann zeigen wir ihre Kunstwerke eben in der Zeitung. Und so können Sie mitmachen.

„Laterne, Laterne …“ – für Kinder ist es etwas ganz Besonderes, in der Dunkelheit singend mit einem kleinen Licht durch die Straßen zu ziehen. Wie oft haben sie zuvor im Kindergarten oder daheim eine wunderschöne Laterne gebastelt, die dann an St. Martin endlich dem besten Freund oder der besten Freundin vorgeführt werden konnte.

Die Laternen aus dem Landkreis Dillingen leuchten in der Zeitung und online

Wegen der Corona-Pandemie fallen jetzt die ganzen Umzüge aus. Und selbst Oma und Opa bekommen die tolle Laterne nicht gezeigt. Deswegen haben wir uns gedacht: Wir zeigen Eure Laternen in der Zeitung und im Internet! Da können sie sich gleich viel mehr Menschen anschauen.

So können Leser aus dem Landkreis Dillingen teilnehmen

Wie das geht? Wir brauchen ein Foto von Euch mit Eurer Laterne. Ob bei Tag oder Nacht, das ist egal. Wichtig ist, dass man Euch gut sehen kann – denn Ihr gehört schließlich zu Eurem Licht dazu. Das Foto schicken Eure Eltern uns dann per E-Mail an

redaktion@donau-zeitung.de und schreiben „St. Martin“ in die Betreffzeile. Das Foto sollte uns im Original geschickt werden und mindestens ein MB groß sein. Bilder, die per Whatsapp verschickt werden, sind kleingerechnet und reichen uns leider technisch nicht.

In die Mail selbst kommt dann nicht nur das Foto, sondern unbedingt auch die Adresse Eurer Familie und die Namen der Leute auf dem Foto. Das brauchen wir für die Veröffentlichung. Bitte habt Verständnis dafür, dass wir in der Redaktion persönlich keine Fotos entgegennehmen. Aber wir haben um die Ecke in der Großen Allee 47 in Dillingen auch einen Briefkasten. Einsendeschluss ist am kommenden Donnerstag, 12. November, um Mitternacht. Und dann feiern wir St. Martin eben etwas anders. (corh)

