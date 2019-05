09:43 Uhr

Mädchen bricht in Lauingen durch Kellerschacht

Schwere Kopfverletzungen hat ein 14-jähriges Mädchen am Montag gegen 17.40 Uhr in Lauingen erlitten.

Eine 14-Jährige erleidet schwere Verletzungen. Ein Rettungshubschrauber bringt das Mädchen in die Klinik.

Schwere Kopfverletzungen hat ein 14-jähriges Mädchen am Montag gegen 17.40 Uhr in Lauingen erlitten. Mehrere Kinder hatten sich bei den Lichtschächten einer Schule in der Friedrich-Ebert-Straße aufgehalten. Ein 13-jähriger Junge war in einen Lichtschacht geklettert, um etwas herauszuholen. Ein gleichaltriger Mitschüler stellte sich dann laut Polizeibericht auf den Kellerrost und versperrte ihm dadurch den Ausstieg. Der 13-Jährige versuchte, einen danebengelegenen Gitterrost hochzuheben und setzte diesen nach Angaben der Polizei leicht aus dem Rahmen.

Sie stürzte 3,50 Meter tief

Als die 14-Jährige dazukam und auf den Gitterrost trat, brach sie mit diesem durch, stürzte etwa 3,50 Meter tief und verletzte sich dabei schwer. Das Mädchen wurde mit einem Rettungshubschrauber mit Verdacht auf eine Schädelfraktur in ein Augsburger Klinikum geflogen. Die Feuerwehr Lauingen war mit 14 Helfern vor Ort im Einsatz. (pol)

