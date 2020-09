vor 38 Min.

Mädchen für Technik begeistern

Das Technik-Camp findet bei SDF in Lauingen statt

Trotz der Pandemie: Jugendliche wollen und müssen an ihre berufliche Zukunft denken. Eine Gelegenheit dazu bietet sich in den Herbstferien mit dem Mädchen für Technik-Camp beim Landmaschinenhersteller Same Deutz-Fahr in Lauingen: Dort erleben Schülerinnen zwischen zwölf und 14 Jahren vom 2. bis 6. November die Welt der technischen Berufe.

Mit Unterstützung der Azubis gehen die Mädchen verschiedene handwerkliche und technische Projekte an. Dabei lernen sie den Ausbildungsberuf der Industriemechanikerin kennen. Bis zum 4. Oktober können sich zwölf- bis 14-jährige Mädchen unter www.tezba.de für das Camp bewerben, heißt es in einer Pressemitteilung. Es werden alle Vorkehrungen für den Infektionsschutz getroffen. Die Mädchen sind aus diesem Grund in Einzelzimmern untergebracht. Für die Eltern entstehen keine Kosten.

Das Ferienprojekt stärkt nicht nur die Technikkompetenz, sondern trainiert auch Teamwork, Eigenverantwortung und Kommunikationsfähigkeit, zum Beispiel bei gemeinsamen Ausflügen oder Sport-Events am Nachmittag und Abend. Ein Betreuerteam ist rund um die Uhr dabei.

Hinter den Mädchen für Technik-Camps stehen das Bildungswerk der Bayerischen Wirtschaft und die bayerischen Metall- und Elektro-Arbeitgeber. Das Camp ist eines von 16 Projekten und Angeboten der Bildungsinitiative Technik – Zukunft in Bayern 4.0, die auch vom bayerischen Wirtschaftsministerium gefördert wird.

Seit dem Jahr 2000 verfolgt die Bildungsinitiative das Ziel, Kinder und Jugendliche für Technik zu begeistern. In vielen Projekten – vom Kindergarten- und Schulalter bis zum Übergang in Ausbildung oder Studium – soll das Interesse der Teilnehmerinnen und Teilnehmer für technische, naturwissenschaftliche und digitale Zusammenhänge geweckt werden. (pm)

