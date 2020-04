16:11 Uhr

Mädchentrio verletzt sich - und kassiert eine Anzeige

Drei junge Frauen sind im Auto unterwegs. Bei der Kurve zu den Kieswerken gerät der Wagen ins Schleudern und kippt aufs Dach.

Zu einem Verkehrsunfall mit drei leicht verletzten jungen Frauen ist es am Donnerstag gekommen: Um 17.10 Uhr war eine 18-jährige Autofahrerin auf der Staatsstraße 2032 von Dillingen in Richtung Holzheim unterwegs. Sie wollte auf Höhe der Baggerseen bei den dortigen Kieswerken nach rechts auf einen Feldweg abbiegen.

Wohl aufgrund überhöhter Geschwindigkeit kam der Wagen alleinbeteiligt nach links von der Straße ab und kippte: Auf dem Dach blieb das Auto schließlich im wasserführenden Straßengraben liegen. Die 18-Jährige sowie ihre beiden 15- und 18-jährigen Mitfahrerinnen konnten sich selbstständig aus dem Wagen befreien.

Alle drei kommen ins Dillinger Krankenhaus

Alle drei wurden mit leichten Verletzungen in das Krankenhaus Dillingen gebracht. Am Wagen der 18-Jährigen entstand Unfallschaden in Höhe von etwa 3500 Euro. Dieser musste mit einem Abschleppwagen geborgen werden.

Weil das Mädchentrio gemeinsam ohne triftigen Grund mit dem Auto in Richtung Baggerseen unterwegs war, erhielten alle drei laut Polizei zudem noch Anzeigen nach dem Infektionsschutzgesetz. (pol)

Lesen Sie dazu auch:

Themen folgen