vor 23 Min.

Männer dürfen in Modelshausen mit zur Party

In Modelshausen gibt es statt des Weiberfaschings eine Neuheit.

Bislang hieß es beim Weiberball in Bocksberg für Männer: Wir müssen draußen bleiben. Doch nun ist selbst an diesem speziellen Datum so etwas wie Gleichberechtigung eingekehrt. Der Grund: In Modelshausen dürfen heuer die Männer mit zur Party. Statt des bisherigen „Weiberballs in Bocksberg“ wird am Gumpigen Donnerstag, 20. Februar, ab 19.30 Uhr ein Lumpenball im Bürgerhaus Modelshausen gefeiert. Somit dürfen Cowboy und Co an diesem Abend mitfeiern.





Die Mädels heißen heuer die Männer willkommen. Beim Lumpenball in Modelshausen tanzen die Black Diamonds (Foto), die Teeniegarde aus Zusamzell und das Männerballett Finndonia.

Sonja Prießnitz ist neu im Organisationsteam

Veranstaltet wird der Ball von der Gymnastikgruppe Bocksberg. Neu im Organisationsteam ist Sonja Prießnitz dabei, die auch die Tanzgruppe „Black Diamonds“ trainiert. Sie erklärt: „Es gibt immer weniger Bälle in der Region. Deshalb haben wir statt des Weiberfaschings den Lumpenball ins Leben gerufen, damit Frauen und Männer gemeinsam tanzen können.

Erstmals auch eine Baar im Saal

Weil allein die Aussicht, das Tanzbein schwingen zu dürfen, nicht alle Männer überzeugt, gibt es eine weitere Neuheit. Prießnitz sagt: „Wir haben erstmals auch eine Baar im Saal.“Außerdem werde es neue Shows geben. An diesem Abend tanzt nicht nur die Teeniegarde aus Zusamzell, sondern auch die „Black Diamonds“ aus Bocksberg. Um Mitternacht tritt das Männerballett Finndonia aus Finningen aus.

DJ Franky legt auf

Für die passende Musik wird an diesem Abend in Modelshausen DJ Franky, alias Frank Hartmann aus Gersthofen sorgen. Er übernimmt den Job von Heiner Ohnheiser, der laut Prießnitz heuer gerne selbst mal ein bisschen Fasching feiern will.

Eintritt An der Abendkasse gibt es Tickets. Eine Tischreservierung ist unter Telefon 08272/6095321 möglich.

Lesen Sie auch:

So landen Hubschrauber in Wertingen

Fast vier Millionen Euro für sauberes Wasser in Buttenwiesen

Ein Hoch auf die Gastronomie