vor 55 Min.

Märkte in Höchstädt: „Die Leute sind hungrig nach Veranstaltungen“

Plus Die Höchstädter haben viele Idee. Was stattfinden kann und warum die Marktsonntage so wichtig sind.

Von Brigitte Bunk

Der Maimarkt und die Frauenwelt sind bereits abgesagt. Beides wäre für den 9. Mai geplant gewesen. Doch Corona hat die Planungen, wie bei so vielen städtischen Veranstaltungen durcheinandergebracht, erklärte Sonja Gastl den Mitgliedern des Höchstädter Stadtentwicklungs- und Kulturausschuss am Montagabend. Stattfinden kann das Online-Vortragsprogramm „Frauenstärken“ vom 10. bis zum 12. Mai. Und darauf freut sich die Mitarbeiterin, denn: „Diejenigen, die letztes Jahr mitgemacht haben, waren begeistert.“ Auch Gastl zeigte sich begeistert von den Themen, die sich über die Bereiche Gesundheit, Finanzvorsorge und beruflichen Wiedereinstieg nach der Kinderpause erstrecken. Mindestens fünf Teilnehmerinnen sind nötig, damit ein Vortrag stattfinden könne.

