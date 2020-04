vor 48 Min.

Maibaumfeiern fallen heuer auch aus

In diesem Jahr werden keine Maibäume aufgestellt.

Auch das noch: Wegen der Corona-Pandemie gibt es auch keine Maibaumfeiern. Die Gründe dafür:

Die traditionellen Maibaumfeiern müssen in diesem Jahr wegen der weiterhin gültigen Ausgangsbeschränkungen entfallen. Das teilte das Dillinger Landratsamt am Freitag mit. Grundlage dafür ist die am 16. April von der Bayerischen Staatsregierung bekannt gemachte „Zweite Bayerische Infektionsschutzmaßnahmenverordnung“.

Das Verlassen der Wohnung ist nach wie vor nur bei triftigen Gründen erlaubt

Dadurch wurden die bereits zuvor bestehenden Beschränkungen grundsätzlich mit verlängert und treten frühestens mit Ablauf des 3. Mai außer Kraft (wir berichteten). Dies bedeutet, dass sowohl Veranstaltungen als auch Versammlungen weiter untersagt sind und das Verlassen der eigenen Wohnung nach wie vor nur bei Vorliegen triftiger Gründe möglich ist.

Aus den vorgenannten Gründen sind deshalb sowohl die Maifeiern als auch das Aufstellen von Maibäumen durch Privatpersonen, Städte, Gemeinden oder Vereine in diesem Jahr leider nicht möglich. (pm)

Lesen Sie dazu auch:

Themen folgen