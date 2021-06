Maikäferaktion für das Haus der Senioren

Im Mai hat die Bewohner im Haus der Senioren Gundelfingen eine besondere Überraschung erreicht. Der Arbeiter-Samariter-Bund (ASB) hat sich überlegt, wie man den Senioren eine Freude bereiten kann. In Zusammenarbeit mit den Gundelfinger Kindergärten entstand dann die Maikäfer-Aktion. Die Kindergartenkinder haben Maikäfer gemalt und gebastelt, die dann zu ins Haus der Senioren geschickt wurden. Das Team der Sozialen Betreuung hat diese an die Bewohnerinnen und Bewohner verteilt und in diesem Zuge das Thema „Mai“ und „Maikäfer“ in ihren Betreuungsangeboten aufgegriffen. Einige Bewohnerinnen haben sich sogar zusammengetan und gemeinsam mit einer Betreuungsassistentin ein Gedicht herausgesucht, zum Dank an die Kinder und den ASB für die Organisation.

Auch die Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter danken herzlich dem ASB Gundelfingen und den beteiligten Kindergärten, die den Bewohnerinnen und Bewohnern damit eine große Freude bereiteten. (pm)