Maiskolben in Mödinger Maisfeld mit Metal manipuliert

Weil die Eisenteile vor dem Abmähen auffielen, ist es in Mödingen zu keinem Schaden gekommen.

20 Zentimeter lange Eisenteile steckten in Maiskolben eines Feldes in Mödingen. Das hätte zu Schäden am Mähwerk führen können. Die Polizei bittet um Hinweise.

Ein Lohnunternehmer sollte am Mittwoch ein Maisfeld im Bereich Mödingen auf Höhe des Schäffelfeld, östlich der Staatsstraße 2032, abmähen.

Dabei wurden mehrere Maiskolben festgestellt, die mit rund 20 Zentimeter langen Baueisenteilen manipuliert wurden. Diese hätten laut Polizei beim Abmähen zu Schäden am Mähwerk führen können. (pol)

Zeugenhinweise nimmt die Polizei Dillingen unter Telefon 09071/56-0 entgegen.

