29.06.2018

Manege frei!

Besonderes Ferienprogramm

Seit dem Jahr 2000 gehört das inklusive Kinderferienprogramm der Aktion „Freunde schaffen Freude“ zu den Höhepunkten für Groß und Klein. Im Mittelpunkt des Ferienangebotes vom 3. bis 5. August stehen wieder die Mädchen und Buben ab sieben Jahren. „Manege frei!“ findet mit Übernachtung in der Turnhalle in Kösingen statt.

Bei diesem Workshop können die Kinder unter Leitung des staatlich geprüften Bühnenakrobaten, Clown und Artisten sowie motivierten Arche-Team-Mitarbeitern ihre persönlichen Neigungen und Fähigkeiten entdecken und vertiefen. Alljährlich werden neue zirzensische Techniken erlernt und Erlerntes umgesetzt. Es geht nicht um artistische Perfektion, sondern um Freude und Begeisterung.

Bevor es am Sonntag nach Hause geht, präsentiert sich die Freizeit-Zirkus-Gruppe in einer Extra-Vorstellung am Sonntag, 5. August, um 13.30 Uhr in der Turnhalle in Kösingen den Angehörigen. Informationen und Anmeldung bei Inge Grein-Feil und Siggi Feil unter 07327/5405. (pm)

