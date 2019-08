vor 60 Min.

Manege frei!

Timmy Barelli schlüpft in der Circusshow in die Rolle eines Hirten und marschiert mit den Kuhdamen Heidi und Milka durch die Manege.

Circus Gebrüder Barelli in Dillingen

Hautnah dabei sein, mitfiebern und die Spannung spüren – der Circus Gebrüder Barelli gastiert ab Donnerstag, 26. September, bis Sonntag, 29. September, mit klassischer Circuskunst in Dillingen auf dem Festplatz. Unter dem Motto „Tradition verbindet sich mit Moderne“ hat der Circus in sechster Generation die Zeichen der Zeit erkannt und deshalb versucht, der knapp zwei Stunden langen Show einen flotten Anstrich zu verleihen. Neben artistischen Einlagen und Sprüngen, Frauen zu Pferde oder auf dem Seil, tollkühne Flüge in der Luft und der Manege, sorgen flotte Livemusik der Circus-Combo, lustige Clowns und schöne Tiere für Unterhaltung. Eine Besonderheit im Programm ist die Antipoden-Künstlerin Hiwot, die direkt von einer der bekanntesten Artistenschulen Äthiopiens kommt. (pm)

Von 26. bis 29. September finden je um 16 und 20 Uhr und sonntags um 11 und 15 Uhr Vorstellungen statt.

