09:26 Uhr

Mann bei Heckenschnitt in Oberbechingen schwer verletzt

Ein Heckenschnitt hatte nach Angaben der Polizei (Symbolfoto) für einen Senior in Oberbechingen unangenehme Folgen.

Oberbechinger fällt von der Leiter. Hubschrauber bringt verletzten 73-jährigen in die Klinik.

Ein Heckenschnitt hatte für einen Senior in Oberbechingene unangenehme Folgen. Der 73-Jährige wollte am Montag gegen 10 Uhr in etwa zwei Meter Höhe seine Hecke schneiden. Hierfür stellte er eine Klappleiter auf und unterkeilte sie nach Angaben der Polizei auf einer Seite mit Holz, um Unebenheiten auszugleichen. Nachdem der Mann mit dem Schnitt begonnen hatte, rutschte die Leiter weg.

Mann erleidet Prellungen und Brüche

Der Senior fiel mitsamt der Leiter zu Boden. Ein Nachbar hörte den Aufprall und leistete umgehend Hilfe. Da der 73-Jährige verschiedene Prellungen und Brüche erlitten hatte, wurde er durch einen zusätzlich angeforderten Rettungshubschrauber in das Uniklinikum Augsburg geflogen. (pol)

