Mann bei Unfall am Heiligabend nahe Unterliezheim tödlich verletzt

Ein 73-jähriger Autofahrer hat bei einem Verkehrsunfall am Heiligabend in der Nähe von Unterliezheim tödliche Verletzungen erlitten. Sein Wagen war nach Angaben der Polizei (Symbolfoto) in einer Linkskurve in einem Waldstück von der Straße abgekommen.

Bild: Alexander Kaya (Symbol)